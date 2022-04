Speedcam, l'appli qui donne des sueurs aux automobilistes

Une équipe de développeurs britanniques vient de mettre au point une nouvelle application qui fait déjà polémique de l’autre côté de la Manche. Grâce à une intelligence artificielle (IA) mise au point avec l’aide de spécialistes de la Silicon Valley, « Speedcam Anywhere » permet de transformer votre smartphone en radar mobile. Il suffit pour cela de filmer un véhicule à l’aide de son smartphone et l’application affiche la vitesse de déplacement.

“L’application prend un court clip vidéo d’un véhicule qui passe et le télécharge sur le serveur. Le serveur peut mesurer la vitesse du véhicule à partir de la vidéo, vérifier la vitesse du véhicule par rapport aux limites de vitesse, et fournir un rapport montrant la preuve de la vitesse du véhicule“ expliquent ses inventeurs au quotidien britannique The Guardian. La marge d’erreur serait d’environ 3 km/h en mode Pro. En mode Basic, le taux d’erreur correspond environ à 10% de la vitesse réelle du véhicule. L’application se charge également d’afficher les détails du véhicule, en se basant sur la plaque d’immatriculation de ce dernier.

Les développeurs espèrent ainsi permettre aux résidents de recenser plus facilement les infractions commises près de chez eux, avec la possibilité de remonter aisément les résultats aux autorités compétentes. Mais les automobilistes britanniques ne l’entendent pas de cette oreille, selon The Guardian, qui voient dans cette application un outil de délation.

Un outil de sécurité ou de délation ?

Depuis le lancement de l’application en mars 2022 en Grande-Bretagne, l'équipe a reçu des mails injurieux. « Certains pensent que c'est une bonne idée, d'autres que cela nous transforme en un état de surveillance », explique Sam, fondateur de l'application, qui s’est exprimé au journal sous couvert d'anonymat. « Je pense que si vous avez des limites de vitesse, alors la loi exige que vous les respectiez, et vous devez faire respecter la loi. Il ne s'agit d'une vendetta personnelle contre qui que ce soit, mais simplement de savoir comment rendre nos routes sûres », poursuit le fondateur.

Les deux plus grandes plateformes d’applications, Google et Apple, refusent pour le moment la diffusion, affirmant qu'il n'est pas possible d'estimer la vitesse d'un véhicule qui passe en utilisant uniquement l'IA.“Nous ne comprenons pas pourquoi ils bloquent une technologie utile, qui pourrait sauver des vies”, estime Sam. Pour lui, à l’avenir l'utilisation généralisée de Speedcam Anywhere permettra d'alerter la police sur les zones où les excès de vitesse sont légion.