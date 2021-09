Stationner sa voiture à Paris coûte 10 fois plus cher qu’au Havre

Le budget mensuel moyen du stationnement longue durée en France a augmenté de 1,72% cette année selon le baromètre de Yespark, le spécialiste de la location de places de stationnement longue durée en France. Dans son étude du stationnement mensuel (entre particuliers ou auprès de bailleurs sociaux) dans vingt grandes villes de l’Hexagone il ressort que les prix ont flambé dans certaines villes et ont drastiquement diminué dans d’autres.

Les villes où le stationnement coûte le plus cher en 2021 sont Paris (115€ en moyenne), suivi de Nice (97€) puis de Metz (88€). A l’inverse, les villes disposant des tarifs les moins élevés sont Dijon (33€), Montpellier (32,5€) et Le Havre en dernière position (17€). « On note une augmentation dans de nombreuses villes de taille moyenne ou jugées très attractives avec l’émergence des nouveaux modes de travail”, témoigne Thibaut Chary, co-fondateur et Président de Yespark.

Angers et Strasbourg ont connu une explosion des prix avec environ +70 % d’augmentation. Une hausse qui s’explique en grande partie par la réduction du stationnement résident décidée par la mairie. En effet, certaines grandes villes comme Strasbourg ou Bordeaux, tenues par les écologistes, souhaitent réduire l’importance de la voiture dans son centre-ville.

A l’inverse certaines villes comme Paris voient leur prix baisser. En 2021, la diminution du stationnement longue durée dans la capitale a été de l’ordre de -2,5%. « C’est historique. Les parisiens ont déserté la capitale pour s’installer dans des grandes villes à moins de 2h de train, ce qui explique en partie cette diminution », analyse Thibaut Chary. Douze communes ont connu une diminution du prix moyen pour un stationnement longue durée. C’est Toulouse qui connaît la plus forte baisse : -27,3%. La ville rose est suivie par Montpellier (-24,42%) et le Mans (-22,11%).

En lisant cette étude on comprend que la transhumance des Parisiens, entamée depuis la crise du Covid, vers les grandes ou moyennes villes aurait un impact sur l’inflations des prix en province.