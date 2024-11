On parle beaucoup plus de Stellantis, dernièrement, et à raison, pour ses soucis de baisse de rentabilité, de ventes en bernes, et de fiabilité de ses modèles (PureTech, BlueHDI, airbags Takata, etc.). Mais cela n'empêche pas le groupe franco-italo-américain de continuer à communiquer sur ses nouveautés, et en l'occurrence, sur sa dernière plateforme. Et les chiffres ne manquent pas d'impressionner, même s'ils sont pour le coup discutables en matière "d'écologie".

Baptisée "STLA Frame", cette dernière plateforme, la troisième d'un groupe de quatre, fait suite à la "STLA medium" et la "STLA large". Elle est conçue pour les gros pick-up et gros SUV, des segments qui n'ont qu'une importance toute relative en Europe, mais qui sont clés en Amérique du Nord et sur certains marchés mondiaux, comme ceux des pays d'Asie. C'est pourquoi elle servira essentiellement aux marques Jeep, et RAM, les seuls à commercialiser ce type d'énormes engins au sein du groupe Stellantis.

Stellantis annonce une autonomie record de 800 km en électrique avec sa nouvelle plateforme "STLA Frame"

Que ceux qui s'extasiaient devant les 700 km d'autonomie de la plateforme STLA medium en version grande autonomie se rassoient, cette nouvelle plateforme promet, elle, 800 km d'autonomie en 100 % électrique (BEV) ! Et même, jusqu'à 1 100 km d'autonomie pour une variante "REEV" (véhicule électrique à autonomie étendue).

Pour arriver à ce résultat, la plateforme est déjà gigantesque :

Longueur totale : 5 488-5 941 mm

Largeur totale : 2 062-2 124 mm

Empattement : 3 143-3 690 mm

Garde au sol : 168-262 mm

Jusqu'à 200 kWh de capacité de batterie !

Mais surtout, les capacités des accumulateurs intégrés seront sans commune mesure avec celles déjà vues sur les autres plateformes. Ainsi, si la STLA Medium "700 km" y arrive avec 97,5 kWh, ici on pourra disposer de 159 à 200 kWh ! Les concurrents sont loin avec 131 kWh pour le Ford F150 Lightning, ou 123 kWh pour le Tesla Cybertruck. Alors oui, plus d'autonomie encore, mais avec jusqu'à deux fois plus de jus que sur la STLA medium... Logique donc, et des consommations électriques au final bien plus élevées, de façon toute aussi logique vu les modèles qui en seront dotés. On peut donc ici tiquer sur l'aspect "écologique" de la chose (ressources, poids des véhicules, etc.).

Comme toutes les plateformes Stellantis, la STLA Frame est multi-énergies, c'est-à-dire qu'elle pourra accueillir à l'avenir des moteurs thermiques, voire hydrogène ou hybrides. La version REEV, à autonomie étendue, utilise une batterie et un générateur fonctionnant au sans-plomb, lequel soit donne du jus directement au(x) moteur(s) électriques, soit recharge la batterie. Un véritable "range extender" (prolongateur d'autonomie) qui permet de s'affranchir éventuellement des longues recharges, à coups de pleins de carburant, ou ajouter simplement jusqu'à 300 km d'autonomie à la batterie avec un plein.

L'architecture de la STLA Frame est en 800 Volts, ce qui permet des recharges très rapides. Stellantis annonce jusqu'à 350 kW, pour récupérer jusqu'à 100 miles d'autonomie en 10 minutes (soit 160 km environ). En version REEV, ce sera 400 Volts, 175 kW et 50 miles récupérés dans le même temps.

Les moteurs prévus sont annoncés pour une puissance de 250 kW. Il pourra y en avoir deux, un sur chaque essieu, pour une puissance de 500 kW, soit 680 ch. Le 0 à 60 mph (96 km/h) du modèle le plus véloce (non cité dans le communiqué) sera abattu en 4,4 secondes.

Capacité de remorquage énorme, plateforme évolutive

Mais ce n'est pas tout, Stellantis communique sur d'autres caractéristiques. Ainsi, la plateforme, assez haute, pourra permettre aux modèles dotés de traverser des gués de 61 cm de profondeur.

La capacité de remorquage maximale de la plateforme sera de 6,35 tonnes, et la charge utile de 1 224 kg. Des valeurs qui la placent largement, surtout la première, au-dessus des Tesla Cybertruck, ou Ford F150 Lightning, voire Rivian R1T, les concurrents principaux des futurs modèles Jeep et RAM (environ 4,5 tonnes seulement pour eux).

Les suspensions seront pneumatiques, avec maintien d'assiette en charge (probablement en option le plus souvent).

La plateforme permet aussi la charge bidirectionnelle V2L et V2G, pour recharger ou utiliser des appareils électriques, ou alimenter une maison ou le réseau électrique national. Enfin la plateforme est dite "évolutive", avec la possibilité de s'adapter à de nouvelles chimies de batteries, de nouveaux moteurs, de nouveaux onduleurs ou des logiciels mis à jour. Encore heureux, pourrait-on dire...

"Comme pour les plateformes STLA Medium et STLA Large, STLA Frame combine une autonomie sans précédent avec de nouveaux niveaux de capacité et de performance pour offrir une autonomie, une charge utile et une capacité de remorquage parmi les meilleures de sa catégorie à nos clients qui ont besoin de pick-up et de SUV fiables et puissants, pour transporter leur famille ou faire fonctionner leur entreprise", a déclaré Carlos Tavares, président de Stellantis. "Avec l’arrivée prochaine de la technologie 100 % électriques et des véhicules électriques à autonomie étendue, nous proposons des solutions sans compromis aux clients qui pourraient hésiter à essayer leur premier véhicule électrique. Nous sommes fiers de cette merveille d’ingénierie et nous sommes impatients de la voir prendre vie dans notre prochaine présentation produits chez Jeep et Ram."