Stellantis suspend sa production en Russie

Dans un bref communiqué, Stellantis a annoncé ce 19 avril suspendre sa production en Russie. Le groupe, né de la fusion entre PSA et Fiat, est présent industriellement dans ce pays avec une usine située à Kalouga, à environ 200 km au sud ouest de Moscou.

Ce site assemble des utilitaires et leur version pour les particuliers, notamment les Opel Vivaro et Zafira Life. Comme cela avait déjà été évoqué il y a quelques jours, la production est d'abord stoppée par les difficultés logistiques, l'usine étant en manque de pièces venues d'autres pays.

Le groupe met aussi en avant le "renforcement jour après jour des sanctions croisées". En réaction à la guerre qu'elle mène en Ukraine, la Russie est de plus en plus isolée économiquement. Stellantis explique ainsi suspendre ses activités à Kalouga "afin de garantir le respect total de l’ensemble des sanctions croisées et protéger ses employés".

Stellantis avait déjà stoppé les importations et exportations depuis et vers la Russie. Ces décisions vont toutefois peu impacter le groupe. Les véhicules produits à Kalouga le sont aussi en France et en Angleterre, les usines vont donc récupérer les volumes. De plus, Stellantis est un tout petit acteur du marché russe.