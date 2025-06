Stocker ses pneus chez soi ou en centre ?

Le stockage des pneus à domicile a des avantages et des inconvénients. L’avantage est que vous êtes certain de les retrouver. L’inconvénient est qu’ils prennent de la place et qu’en plus un pneu c’est lourd, donc pas question de les entreposer n’importe où et n’importe comment. En plus, si vous n’avez pas de place où les stocker la solution évidente passe par le gardiennage.

Si vous disposez d’un garage ou d’un grenier où vous pouvez ranger les quatre pneus « montagne » ou « été » que vous venez de faire échanger, rien ne dit que cet espace permette de conserver vos pneus dans des conditions adéquates. Pour qu’un pneu se conserve en bon état il est en effet indispensable que le lieu de stockage réponde à des exigences précises en matière de température, d’humidité et de lumière.

Comment bien conserver ses pneus chez soi ?

Certes un pneu se compose essentiellement de gomme, et dans la mesure où il n’a pas à subir de pression extérieure il n’est pas censé se déformer. Néanmoins, il est indispensable de conserver les pneus à des températures ambiantes et à un taux d’humidité raisonnables. Bannissez par conséquent la cave humide de la maison, ou le grenier surchauffé en été. Un pneu doit être conservé dans un local sec et propre, si possible frais en été et chauffé en hiver pour prévenir l’humidité, et ce afin d’éviter l’oxydation, de même que les risques de craquelures causées par la chaleur et une condensation trop importante, voire la dégradation de la gomme.

De même, pour prévenir la déformation, les pneus doivent de préférence être conservés debout et régulièrement retournés d’un quart de tour sur eux-mêmes.

Comment choisir un centre auto pour faire gardienner ses pneus ?

Faire gardienner ses pneus est souvent la seule solution. Seulement voilà, comment les centres auto gèrent-ils le stockage ?

En fonction du nombre de clients qui adhèrent à ce service et de l’espace dont ils disposent, les centres auto optent pour deux solutions : soit stocker sur place, soit sous-traiter le gardiennage à des entreprises qui disposent d’entrepôts ou de containers où sont placés les pneus. Dans tous les cas les pneus doivent être conservés à l’abri de la lumière, dans un environnement sec, et dans un bâtiment conforme aux contraintes techniques imposées par les assurances.

Pour Frédéric Pafi, responsable des ventes chez Norauto à Fleury-les-Aubrais (45), le gardiennage fait partie du ‘’parcours client’’ classique à l’enseigne. « Nous disposons d’un logiciel qui nous permet avec la plaque d’immatriculation du véhicule de rentrer les pneus, la marque et la dimension. Lorsque ces derniers sont démontés, ils sont marqués et identifiés AV/AR, droit/gauche, afin d’éviter tout risque d’erreurs lors du remontage. Ils sont placés sur un chariot, étiquetés, contrôlés et déposés dans le local de stockage sur des racks. Pour éviter les risques de pertes ou autres liés à la sous-traitance, tous les pneus sont gardiennés sur place, ce qui représente environ 500 à 600 pneus tout au long de l’année. L’avantage pour le client est que lorsqu’il demande un rendez-vous parfois en urgence nous pouvons le satisfaire quasi immédiatement. »

Pour les centres qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage, la sous-traitance reste la seule solution. Vos pneus sont donc envoyés à des entreprises spécialisées qui vont assurer le gardiennage. Ces dernières stockent ainsi des milliers de pneus ce qui explique que parfois certains peuvent s’égarer dans la masse. Résultat, lorsque vous souhaitez faire un nouvel échange de pneus les délais s’allongent d’autant, en espérant qu’ils les retrouvent, car si le système d’identification a été plus ou moins bien appliqué lors de la réception il arrive couramment que vos pneus aient « disparu ». Dans ce cas il ne vous reste plus qu’à vous retourner vers votre prestataire pour vous faire rembourser et/ou remplacer les pneus perdus. Préférez lors du choix du centre auto où vous ferez gardienner vos pneus celui qui vous garantit le stockage sur place. Cela vous évitera des délais trop longs de prise de rendez-vous lors d’un nouvel échange et parfois de mauvaises surprises.

Quel est le coût du gardiennage ?

Les tarifs du gardiennage peuvent varier du simple au double. On en trouve ainsi à partir de 7 €/pneu ou roue complète. La moyenne s’établissant entre 10 et 15 € par roue. Ainsi, Norauto, Feu Vert, Point S, ou encore Speedy et Euromaster vous proposent des conditions de gardiennage pour 6 mois pour moins de 40 € pour deux pneus. En outre, certaines enseignes à l’image de Norauto vous proposent en plus de contrôler les pneus en bon état que vous souhaitez conserver. Il est en effet inutile de stocker des pneus usés ou déformés mais indispensable de prévoir une réparation si par exemple la présence d’un clou est détectée.