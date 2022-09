Suppression du retrait de point pour les petits excès de vitesse : Darmanin veut accélérer

Nous vous en parlions au mois de mai dernier, les petits excès de vitesse pourraient bientôt ne plus être sanctionnés par un retrait de point !

Évoquée pour la première fois par Gérald Darmanin au printemps dernier, la mesure est plus que jamais d’actualité. Il semble même que ce soit le ministre de l’Intérieur lui-même qui pousse pour acter cette décision. Interrogé par le journal Sud-Ouest, Gérald Darmanin a ainsi confié à nos confrères qu’il allait prochainement transmettre une « note détaillée » à Élisabeth Borne et Emmanuel Macron pour accélérer sur le sujet.

Cette suppression du retrait de points devrait donc concerner les excès de vitesse sanctionnant un dépassement de 1 à 5 km/h de la vitesse maximale autorisée, au-delà de la marge de 5 km/h, ou 5 % au-delà de 100 km/h. Il faudrait en revanche toujours s’acquitter du montant de l’amende pour l’infraction relevée.

En juin dernier, dans une entrevue accordée au groupe Ebra, Gérald Darmaniin commentait ainsi cette volonté : « Ils sont certes dangereux, mais souvent involontaires et représentent plus de 50 % (58 % exactement) des points perdus. C’est assez injuste pour la France qui se lève tôt et qui n’a pas de transport en commun. »

Pour Gérald Darmanin, qui a évoqué la mise en place de cette mesure dès l’année 2023, cela permettrait également de lutter contre les fraudes et le trafic de points.