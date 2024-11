Sur le Nürburgring on découvre une Porsche qui n’est pas une Porsche, la Kalmar 9x9 !

Fondée par Jan Kalmar, l’entreprise Kalmar Automotive dont l’usine de production et transformation est basée au Danemark tandis que son siège social est en Estonie, a comme principale activité de préparer des Porsche pour les transformer en engins de franchissement, ou bien greffer sur une 911 Turbo S (type 964) une motorisation électrique provenant de chez Tesla. Celle qui nous intéresse aujourd’hui est la Kalmar 9x9, la dernière création de Kalmar Automotive.

La Kalmar 9x9 ressemble à première vue à une Porsche 959 « restomodisée », mais ce n’est qu’un leurre puisque son châssis provient d’une Porsche 911 Type 993, que sa carrosserie est en fibre de carbone et que les mécaniques utilisées proviennent de Porsche 911 Type 992. Ces emprunts sont rendus nécessaires afin de passer dans de bonnes conditions l'homologation.

Un patchwork mécanique performant

Ce patchwork mécanique pourrait faire peur, mais chez Kalmar Automotive on aime le travail bien fait et la Kalmar 9x9 est homologuée pour la route. D’ailleurs avec la Karma 9X9 qui roule sur le Nürburgring, Kalmar Automotive espère descendre sous les 7 minutes au tour. Chose impossible à faire le jour où les photos ont été prises, à cause de soucis mécaniques ou électroniques qui ont obligé l’auto à s’arrêter. Des problèmes que connaissent souvent les prototypes au cours de leur mise au point.

Une série limitée à 27 exemplaires

La Kalmar 9x9 dont le tarif n’est pas encore connu va exister en trois versions avec seulement neuf exemplaires produits pour chacune d’entre elles. Ces versions disposent de motorisations différentes empruntées à la Porsche 911 type 992 et de plus elles sont fortement remaniées avec une cartographie optimisée. La plus puissante (qui se nomme simplement 9x9) dispose du moteur d'un moteur de Turbo S qui développe sur la Kalmar 9x9, 930 ch. ce Flat 6 est associé à une boîte auto PDK et une transmission intégrale, la version Sport bénéficie quant à elle d’une mécanique de GTS 3.0 de 650 ch (boîte manuelle 7 vitesses et transmission intégrale). Quant à la dernière, il s’agit de la version « Leichtbau » (construction légère en français), elle s’équipe du Flat 6 de la GT3 4,0 et 530 ch, l’auto est une propulsion équipée d’une boîte manuelle à six vitesses.

Des freins de compétition

Ajoutons à cela que les Kalmar peuvent recevoir des roues arrière directrices en option (sauf pour la Kalmar 9x9 sur laquelle cet équipement est de série avec la suspension adaptative) et que ces autos sont équipées de suspension avant et arrière est à double triangulation, de disques de frein en carbone-céramique avec des étriers en titane. Les quelques soucis de jeunesse apparus sur le Nürburgring ne vont pas pour autant modifier la période de mise au point de ce prototype Kalmar 9x9. Et l'auto sera fin prête à être livrée à partir de juillet 2025.