Sur les routes, moins d'accidents mais plus de morts en avril

262 personnes ont perdu la vie sur les routes le mois dernier. C'est un résultat en forte hausse par rapport à 2021, + 29 %. Mais la comparaison se fait avec une époque de confinement et de couvre-feu. La quantité de déplacements a depuis retrouvé un niveau quasiment normal, d'autant qu'il y a eu les vacances de printemps dont les Français ont voulu profiter. Selon les données du Cerema, le nombre de déplacements a augmenté de 25 % entre avril 2021 et avril 2022.

Ce qui donne une proportion de hausse similaire entre trafic et mortalité. En revanche, le nombre d'accidents a augmenté de 13 %, avec 4 102 faits répertoriés. Surtout, la preuve que le bilan d'avril 2022 n'est pas très bon vient en regardant les résultats d'avril 2019, période d'avant Covid, avec donc une circulation normale. Par rapport à cette période, le nombre de décès a augmenté de 11 % alors que celui des accidents a reculé de 6 %.

La Sécurité Routière précise quand même que la mortalité d'avril 2022 est similaire à la moyenne de la période 2015-2019. Cependant, la mortalité des automobilistes en avril 2022 (131 tués) n'est pas à un bon niveau, en étant supérieure à la moyenne sur ces années de référence. C'est même 36 morts de plus qu'en avril 2019. 24 cyclistes ont perdu la vie, un des plus mauvais résultats pour un mois d'avril depuis dix ans. Et la courbe de la mortalité des piétons est aussi à la hausse.

À noter que si la mortalité en agglomération est semblable à celle de 2019, elle est en augmentation sur le reste des réseaux, avec 24 tués en plus.