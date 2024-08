Sur une injection diesel, l’essentiel ce sont les injecteurs

L’injection a au fil du temps remplacé le carburateur qui assurait le mélange air/carburant. Son plus gros avantage est de pouvoir doser finement le carburant, ce qui permet d’assurer une meilleure combustion de ce dernier et une moindre consommation de nos véhicules. La technologie de l’injection directe qui s’est imposée pour le diesel, fonctionne sur le principe d’un système de mise sous pression du carburant dans une rampe qui alimente les différents cylindres par des injecteurs commandés électroniquement dite « injection par rampe commune » ou « common rail ».

Depuis ces dernières années, les pressions d’injection des moteurs diesel ont ainsi été multipliées par 10, ce qui permet de pulvériser beaucoup plus finement le gazole et d’améliorer nettement la combustion du mélange carburant/air. Si les moteurs à essence ont plus tardivement bénéficié de cette technologie c’est à des pressions environ dix fois moindres. La seule faiblesse de l’injection diesel se traduit finalement par les injecteurs eux-mêmes. Ces petits éléments sont en effet la clé essentielle du bon fonctionnement de votre moteur.

Comment fonctionne un système d’injection ?

Dans les faits, les injecteurs sont censés pulvériser le carburant dans la chambre de combustion du moteur où va s’effectuer le mélange carburant/air. En entrant en contact avec l’étincelle de la bougie le mélange va alors s’enflammer ce qui va permettre à votre moteur de démarrer. Un processus que l’on retrouve aussi bien dans les moteurs à injection directe qu’à injection indirecte.

Comment se traduit une panne d’injection ?

L’injection fonctionne très bien tant que vous n’introduisez pas d’impuretés dans son circuit. Ces dernières vont peu à peu l’encrasser et provoquer de la calamine jusqu’au blocage. Extrêmement sensibles aux polluants, qu’ils proviennent du carburant ou du moteur, les injecteurs y réagissent particulièrement mal et vous vous retrouvez rapidement avec une admission bouchée ou une régulation au fonctionnement chaotique avec trop ou insuffisamment de carburant, et un véhicule qui aura du mal à démarrer ou dont la motorisation fonctionnera par à-coups.

Quels sont les symptômes d'un ou plusieurs injecteurs défectueux ?

Les injecteurs, comme toute pièce mécanique, tombent rarement en panne d’un seul coup. Ils vous alertent par le jeu de symptômes auxquels il faut être attentif :

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un injecteur encrassé ou usagé va entraîner parfois une surconsommation de carburant de votre véhicule du fait que la pulvérisation de ce dernier dans la chambre de combustion devient aléatoire. La motorisation de votre véhicule va par conséquent demander plus d’énergie pour obtenir les mêmes performances.

de votre véhicule du fait que la pulvérisation de ce dernier dans la chambre de combustion devient aléatoire. La motorisation de votre véhicule va par conséquent demander plus d’énergie pour obtenir les mêmes performances. Votre échappement « fume noir ». C’est souvent le signe d’un encrassement de la rampe common rail . Ce phénomène est classique des véhicules qui roulent essentiellement en milieu urbain et qui par conséquent s’encrassent beaucoup plus et plus vite. Le carburant n’est plus entièrement brûlé et les résidus sont expulsés par l’échappement sous la forme d’une fumée noire, épaisse et nauséabonde.

. Ce phénomène est classique des véhicules qui roulent essentiellement en milieu urbain et qui par conséquent s’encrassent beaucoup plus et plus vite. Le carburant n’est plus entièrement brûlé et les résidus sont expulsés par l’échappement sous la forme d’une fumée noire, épaisse et nauséabonde. Votre voiture perd en puissance, elle a du mal à accélérer, à démarrer.

Vous roulez et d’un seul coup vous avez des à-coups . Ces derniers sont dus au manque de régularité dans la pulvérisation du carburant.

. Ces derniers sont dus au manque de régularité dans la pulvérisation du carburant. Enfin, vous pouvez avoir de désagréables remontées d’odeurs de gazole dans l’habitacle.

Comment nettoyer et entretenir les injecteurs diesel ?

Pour éviter d’en arriver à changer des injecteurs encrassés ou défectueux, mieux vaut entretenir au mieux ces derniers.

Il existe des solutions simples pour nettoyer et sauvegarder les injecteurs des motorisations diesel, avant d’en arriver à une panne totale. La meilleure des préventions est d’opter pour des carburants de qualité pour limiter l’encrassement moteur. De même, pour maintenir un moteur propre, il est impératif de remplacer les filtres à gazole et à huile selon les préconisations du constructeur. De même, pour éviter d’introduire des particules indésirables dans le système d’injection votre réservoir de carburant ne doit jamais être presque vide. Même si en théorie le carburant à la pompe est « propre » vous aurez toujours des salissures qui se formeront au fond de votre réservoir, rouler systématiquement « sur la réserve » et donc à éviter.

Si vous roulez essentiellement en zone urbaine, il est impératif d’utiliser régulièrement des additifs de nettoyage. Ces produits sont conçus pour nettoyer les dépôts de suies qui encrassent tout aussi bien la vanne EGR que les injecteurs. Certes ils ne font pas de miracle mais, utilisés à bon escient en les mélangeant à votre carburant, ils peuvent vous éviter une panne.

Dans le cas d’une injection très encrassée vous pouvez faire réaliser un décalaminage complet par injection d’hydrogène chez un professionnel. Ce procédé permet d’éliminer totalement la calamine qui encrasse le système d’injection par l’enrichissement air/carburant dans le moteur ce qui va dissoudre les particules et les évacuer naturellement avec les gaz d’échappement. Dans nombre de cas, ce simple nettoyage des injecteurs et du système d’injection peut résoudre votre problème, mais sur le long terme son efficacité n’aura qu’une durée limitée.

Peut-on réparer des injecteurs problématiques ?

Les injecteurs sont constitués de deux parties distinctes :

D’une part une aiguille et une buse appareillées entre elles,

D’autre part un porte-injecteur qui sert de support et assure la stabilité du ressort de compression variable qui va maintenir à son tour l’aiguille sur son siège.

Ce sont des pièces délicates et fragiles. Dans le cas d’injecteurs endommagés, il est indispensable de les remplacer ou de les réparer.

Nombre de garagistes, face à un problème d’injection, vous répondront qu’il « faut changer la pompe ». Une réponse classique qui bien souvent traduit le fait que c’est plus simple pour eux que de démonter cette dernière pour diagnostiquer le ou les injecteurs qui posent problème. Or, remplacer une pompe d’injection en panne sur un véhicule coûte cher et, contrairement aux idées reçues, n’est pas l’unique solution existante.

Tous les dispositifs d’injection du marché équipant une rampe common rail peuvent désormais être soit échangés (et ce même parfois en échange standard), voire démontés et réparés à moindre coût. Le seul bémol est que ce travail doit être réalisé par un spécialiste diesel. Par conséquent, si votre garagiste n’est pas équipé pour effectuer ce type de réparation, votre pompe devra être envoyée dans un atelier spécialisé ce qui prendra du temps et immobilisera votre véhicule au moins plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Changer un injecteur qu’est-ce que ça coûte ?

Sachez qu’il n’est pas indispensable de changer tous les injecteurs si seuls l’un d’entre eux est défectueux. Si les autres sont en parfait état, ils peuvent être conservés et ce bien qu’une pratique courante consiste à « tout remplacer ».

Le changement des injecteurs déficients est essentiel pour conserver les performances et l’état général d’un moteur diesel. Le coût du changement, varie en fonction du modèle de votre voiture, du nombre de pièces à changer et de la main-d’œuvre. Ainsi, le prix d’un injecteur varie de 60 à 960 €, voire plus pour des véhicules très haut de gamme. La moyenne se situant autour de 150 €. Ajoutez à cela le coût horaire du mécanicien, sachant qu’il faut environ 3 heures pour changer un ou plusieurs injecteurs. Un prix qui reste bien souvent plus intéressant néanmoins que s’il vous faut changer toute la pompe d’injection qui vous coûtera environ 3 000 € pour une voiture de moyenne gamme.