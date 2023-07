SUV urbains d'occasion : quelles stars du marché s'offrir ?

Les SUV urbains n'ont pas encore remplacé les citadines, mais ils en prennent le chemin. Encore peu répandus il y a dix ans, ils sont désormais omniprésents dans nos centres urbains. Devenus incontournables sur le marché du neuf, ils le sont aussi sur le marché de la seconde main.

L’offre est aujourd’hui pléthorique. Afin d’affiner note sélection, nous nous sommes concentrés sur les modèles qui plaisent le plus, c’est-à-dire ceux qui s’échangent le plus en occasion et qui concentrent le plus de petites annonces. Même s’ils sont les plus convoités, leur forte diffusion et la grande disponibilité vous éviteront d’étendre vos recherches et de devoir parcourir une centaine de kilomètres, voire plus. Détail non négligeable, il sera plus facile de faire jouer la concurrence entre les différents vendeurs, et donc de négocier leur prix.

Un second volet permettra de se concentrer sur des modèles moins diffusés, mais pas moins dénués d’intérêt pour autant.

Les modèles de « première génération »

Pour certains, ils ont plus de dix ans, une ligne passablement démodée, un équipement high-tech plus tout à fait au goût du jour, mais ils restent des valeurs sûres. Surtout, leurs tarifs sont plus doux. Pour chaque exemple, nous mettons en exergue le prix de départ, puis deux prix différents à moins de 100 000 km et moins de 50 000 km.

Nissan Juke I (2010-2019)

La marque japonaise a tenté le tout pour le tout côté style pour son premier SUV urbain. Le succès rencontré lui a donné raison. Encore aujourd’hui, il fait toujours preuve d’originalité. Il a pour lui une agilité certaine, un bon confort de suspension et un équipement plutôt complet. En revanche, la finition de ce Juke manque de soin, l’habitabilité à l’arrière est juste et le coffre manque clairement de volume. Un dernier point que la version restylée compensera à partir de juillet 2014.

Ce que l’on peut trouver :

Premier prix * 5 500 € pour une version 1.5 dCi 110 ch de plus de 200 000 km Essence * 8 000 € pour une version 1.6 117 ch Acenta de 2012 et 95 000 km

* 11 500 € pour une version 1.2 DIG-T 115 ch Acenta de 2017 et 30 000 km Diesel * 8 000 € pour une version 1.5 dCi 110 ch Tekna de 2011 et 95 000 km

* 12 000 € pour une version 1.5 dCi 110 ch Connect Edition de 2012 et 50 000 km

Peugeot 2008 I (2013-2019)

Malgré une ligne qui n’assume pas tout à fait son appartenance au « clan » des SUV, le Peugeot 2008 a connu un véritable succès en France. Un modèle qui s’apprécie pour son confort, son agrément de conduite, son espace à bord correct et son coffre assez grand et pratique. En revanche, on peut lui reprocher des places arrière un peu juste, une insonorisation à parfaire et un rayon de braquage pas assez court. À noter tout de même que ce Peugeot 2008, et d'autres modèles équipés du moteur PureTech, a connu des soucis de fiabilité.

Ce que l'on peut trouver :

Premier prix * 5 500 € pour une version 1.6 e-HDi 92 ch Business de 2013 et 220 000 km Essence * 8 000 € pour une version 1.2 VTi 82 ch Active de 2013 et 97 000 km

* 10 000 € pour une version PureTech 110 ch Style de 2015 et 45 000 km Diesel * 9 000 € pour une version 1.6 e-HDi 92 ch Allure de 2014 et 92 000 km

* 11 500 € pour une version 1.6 BlueHDi 100 ch Allure de 2015 et 44 000 km

Renault Captur I (2013-2020)

On ne présente plus le Captur. Ce SUV peuple nos rues depuis une décennie maintenant. Comme souvent chez Renault, il soigne ses aspects pratiques à l’image de la banquette coulissante et de l’ouverture façon tiroir de la boîte à gants. On apprécie également son habitabilité, son look sympa avec ses teintes dissociées et sa compacité. En revanche, la finition n’est pas son fort, tout comme l’insonorisation, un peu légère. Comme les Peugeot 2008 et Citroën C3 Aircross équipés du moteur PureTech, le Captur motorisé par le 1.2 TCe de 120 ch a connu des soucis des surconsommations d'huile.

Ce que l'on peut trouver :

Premier prix * 5 200 € pour une version 1.5 dCi 90 ch Business de 2013 et 190 000 km Essence * 8 000 € pour une version TCe 90 ch Zen de 2014 et 85 000 km

* 10 000 € pour une version TCe 90 ch Intens de 2014 et 48 000 km Diesel * 8 500 € pour une version dCi 90 ch Intens de 2014 et 95 000 km

* 11 000 € pour une version dCi 90 ch Intens de 2014 et 48 000 km

Bilan :

Sur les SUV les anciens et les plus répandus en occasion, les prix pratiqués sont proches. Cependant, le Renault Captur semble être un peu plus abordable. Cela tombe bien, puisque ses prestations sont très appréciables.

Les modèles plus récents

Dans ce second comparatif, nous avons regroupé les SUV qui sont toujours au catalogue. Certains datent de 2017, et la plupart ont déjà profité d'un restylage. Nous avons ainsi choisi de les différencier afin de mieux les comparer. Pour les modèles les plus anciens, nous avons également donné différents prix à moins de 100 000 km et moins de 50 000 km.

Citroën C3 Aircross (depuis 2017)

SUV dehors, mais monospace à l’intérieur. Voici comment on peut résumer ce Citroën C3 Aircross. Belle habitabilité, banquette coulissante, tablette type aviation, il sait recevoir d’autant que les rangements sont nombreux et que les suspensions assurent un réel confort. En contrepartie, il ne faut pas trop le chahuter sur route afin d’éviter des mouvements de caisse trop amples. Il préfère être mené calmement, ce qui est raccord avec sa vocation familiale.

Ce que l’on peut trouver :

Premier prix * 9 000 € pour une version BlueHDi 100 ch Shine de 2017 et 175 000 km Essence * 11 500 € pour une version PureTech 110 Feel ch de 2017 et 80 000 km

* 12 800 € pour une version PureTech 110 ch Live de 2020 et 45 000 km Diesel * 12 000 € pour une version BlueHDi 100 ch Feel de 2018 et 95 000 km

* 15 000 € pour une version BlueHDi 100 ch Shine de 2020 et 50 000 km

Ford Puma (depuis 2019)

Avec son Puma, Ford ne compte pas faire dans la figuration et cela se voit. Grande calandre, design racé, il a pour lui un style agressif, mais réussi. En revanche, c’est moins la « fiesta » dans l’habitacle. Il reprend le mobilier de la citadine, dont l’ergonomie n’est pas discutable, mais l’ensemble est triste. Heureusement, ce SUV sait accueillir ses passagers et leurs bagages dans de bonnes conditions. On aurait toutefois apprécié des suspensions moins fermes. À noter que l’offre en seconde main est très majoritairement en essence.

Ce que l’on peut trouver :

Premier prix * 16 000 € pour une version Ecoboost 125 ch Titanium de 2020 et 125 000 km Essence * 17 000 € pour une version Ecoboost 125 ch Titanium de 2020 et 80 000 km

* 17 800 € pour une version Ecoboost 125 ch Titanium de 2020 et 45 000 km Diesel * 17 500 € pour une version EcoBlue 120 ch ST-Line de 2020 et 97 000 km

* 20 000 € pour une version EcoBlue 120 ch Titanium de 2020 et 45 000 km

Nissan Juke II (depuis 2019)

On ne peut pas dire que ce Juke de deuxième génération a mis de l’eau dans son vin côté design, et c’est tant mieux ! Pour le reste, il progresse quasiment dans tous les domaines. La finition est désormais de qualité, l’espace à bord est à l’avenant, tout en conservant un coffre accueillant, et la suspension est devenue nettement plus conciliante. Ce Juke est une offre pertinente, mais il faut composer avec un faible choix de motorisation.

Ce que l'on peut trouver :

Premier prix * 16 000 € pour une version 1.0 DIG-T 117 ch Acenta de 2020 et 50 000 km Hybride * 27 000 € pour une version Hybrid 145 N-Connecta de 2023 et 10 000 km

Peugeot 2008 II (depuis 2019)

Pour ce deuxième opus du 2008, Peugeot est parti d’une feuille blanche. Le Sochalien muscle son jeu côté style et grandit nettement. Cela profite directement aux passagers ainsi qu’au volume de chargement. En reprenant l’intérieur de la citadine 208, il profite d’un équipement high-tech, pas totalement à jour malgré tout, et d’un design soigné. Sur la route, il réussit à améliorer le compromis confort/tenue de route et son faible rayon de braquage est un bonheur en ville.

Ce que l’on peut trouver :

Premier prix * 15 500 € pour une version PureTech 100 ch Active Business de 2020 et 115 000 km Essence * 19 500 € pour une version PureTech 100 ch Allure de 2020 et 45 000 km Diesel * 21 000 € pour une version BlueHDi 100 ch Allure de 2020 et 45 000 km Electrique * 22 000 € pour une version électrique 136 ch Active de 2020 et 35 000 km

Renault Captur II (depuis 2019)

A l’instar du Peugeot 2008 II, le deuxième opus du Renault Captur fait mieux dans tous les domaines. Ainsi, il revoit son intérieur pour offrir une belle présentation, avec des matériaux de meilleure qualité. Il est également plus large et plus long afin de proposer davantage d’espace à bord, et surtout, conserve sa banquette coulissante. De ce fait, son coffre peut atteindre 536 litres ! Enfin, il propose à sa sortie un large choix de moteurs, mais le diesel et l’hybride rechargeable ont disparu depuis.

Ce que l'on peut trouver :

Premier prix * 14 500 € pour une version TCe 100 ch Zen de 2020 et 100 000 km Essence * 17 000 € pour une version TCe 90 ch Intens de 2021 et 45 000 km Diesel * 18 000 € pour une version dCi 95 Intens de 2020 et 47 000 km Hybride * 21 500 € pour une version Hybrid 145 Zen de 2021 et 46 000 km

Seat Arona (depuis 2017)

Le SUV espagnol n’est pas le plus encombrant ni le plus modulable, mais il se défend en termes d’espace à bord. Les passagers sont bien accueillis et le coffre loge sans soucis leurs bagages. Les mécaniques sont volontaires et peu gourmandes, le confort correct et le comportement se veut rassurants. Bien présenté et mieux fini depuis le restylage de 2021, il offre une bonne synthèse de ce que doit être un SUV urbain.

Ce que l’on peut trouver :

Premier prix * 10 000 € pour une version TDI 95 ch Style Business de 2017 et 160 000 km Essence * 13 000 € pour une version TSI 95 ch Excellence de 2018 et 80 000 km

* 14 000 € pour une version TSI 95 ch Style de 2018 et 45 000 km Diesel : * 13 500 € pour une version TDI 95 ch Style de 2018 et 85 000 km

* 16 000 € pour une version TDI 95 ch Excellence de 2020 et 48 000 km

Volkswagen T-Cross (depuis 2018)

Le plus petit SUV de Volkswagen n’est pas le moins intéressant. Dans un gabarit compact, il tente d’en faire un maximum. L’habitabilité est bonne, d’autant que la banquette coulissante permet de moduler l’espace au gré des besoins. De plus, les nombreux rangements facilitent la vie à bord. On peut toutefois regretter que les plastiques employés ne soient pas de meilleure qualité. Sur la route, les mécaniques s’en sortent honorablement et le comportement routier s’avère sûr.

Ce que l'on peut trouver :

Premier prix * 15 000 € pour une version TDI 95 ch Lounge de 2019 et 120 000 km Essence * 15 500 € pour une version TSI 95 ch Lounge de 2019 et 85 000 km

* 16 500 € pour une version TSI 95 ch United de 2019 et 47 000 km Diesel * 17 000 € pour une version TDI 95 ch Lounge Business de 2020 et 75 000 km

* 19 000 € pour une version TDI 95 Lounge de 2019 et 45 000 km

Volkswagen T-Roc (depuis 2017)

Le T-Roc est un véritable succès pour la marque allemande. Il faut dire qu’il cumule les points positifs. Sa ligne est plaisante, sa longueur pas trop gênante en ville, et l’espace à bord est adapté pour une petite famille. De plus, il s’avère plutôt bien présenté et les clients ont le choix entre plusieurs motorisations essence et diesel, et transmissions (4X2 ou 4x4). D’ailleurs, la version restylée de l’année dernière n’a pas apporté beaucoup.

Ce que l'on peut trouver :

Premier prix * 15 500 € pour une version TDI 115 ch Lounge Business de 2019 et 120 000 km Essence * 17 000 € pour une version TSI 115 ch Lounge de 2018 et 90 000 km

* 18 500 € pour une version TSI 115 ch United de 2020 et 50 000 km Diesel * 18 000 € pour une version TDI 115 ch Lounge de 2018 et 95 000 km

* 22 000 € pour une version TDI 115 ch United de 2020 et 45 000 km

Bilan :

Le Citroën C3 Aircross est sans doute la meilleure affaire. Il est l'un des moins récents et sa bouille toute en rondeur, à l'inverse de la concurrence, ne plaide peut-être pas en sa faveur. Toujours est-il qu'il avance de sérieux arguments tout en s'affichant à des prix doux. Le Seat Arona se révèle être également une bonne affaire. Quant aux Peugeot 2008 et Renault Captur, leur relative jeunesse leur permet de conserver des tarifs plus élevés. Enfin, les Volkswagen T-Cross et T-Roc jouissent clairement de leur image de marque pour s'afficher à des tarifs un peu salés.