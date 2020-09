Suzuki Ignis restylée : le SUV hybride le moins cher du marché - Vidéo en direct du salon Caradisiac

Au Mondial de l'Automobile 2016, Suzuki présentait un petit SUV de la taille d'une citadine (3,70 m) mais avec des arguments étonnants : un moteur doté d’une micro-hybridation proposée doublé d'une transmission 4x2 ou 4x4.D’allure joviale le petit SUV baptisé Ignis séduit. La dotation est moderne, l’habitacle étonnement accueillant et les tarifs serrés. Le modèle nippon a reçu cet été un léger lifting de mi-carrière que nous découvrons à l'occasion du Salon de l'auto Caradisiac, organisé pour la première fois dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, situé dans le Cotentin.

Les modifications apportées à l'extérieur visent à donner une allure plus SUV à cette petite Suzuki. Il y a ainsi dans le bouclier une grande bouche en trapèze en bonne partie occupée par un décor couleur alu. La calandre gagne des inserts chromés en forme de "U". À l'arrière, le bandeau en plastique brut est gommé, pour laisser la place à un insert gris, façon baroudeur. Le bouclier est donc intégralement peint, ce qui ajoute du chic mais n'est pas la meilleure des idées pour une citadine.

Suzuki fait évoluer l’hybridation légère qui épaule l’unique moteur disponible au catalogue. Le 4-cylindres de 83 ch est épaulé par une batterie plus puissante. Sa puissance passe de 3 à 10Ah. Pas de quoi transformer l’Ignis en véritable hybride capable d’évoluer plusieurs kilomètres en mode électrique, mais plutôt de soulager le moteur thermique de 83 ch en cas de grosse charge. Et c’est bénéfique. Dans notre essai réalisé cet été combinant ville, campagne et autoroute, dépasser les 5,2l/100 km fut mission impossible. La boîte auto reste disponible (désormais CVT pour 1 240 €), comme la transmission 4x4 (pour 1 500 €).

Dans l’habitacle, l’originalité est au rendez-vous avec une planche de bord plaisante, affichant en son centre, sur la version la plus haute, une tablette tactile 7’’ non intégrée mais implantée sur la partie supérieure. Les commandes de climatisation sont d’une forme inédite avec des commandes façon aviation. L’ensemble est très plaisant avec des rappels de la couleur de la carrosserie sur le bas de la console centrale ou les poignées de portes. La qualité des plastiques est basique mais ce n’est pas une surprise pour la catégorie.

Malgré des dimensions réduites, l'Ignis offre un rapport taille/encombrement très intéressant avec une habitabilité arrière généreuse, grâce à la banquette coulissant sur 165 mm, de préférence pour deux voire au maximum trois passagers (mais ces derniers seront serrés). Bon point également concernant le coffre avec un volume de chargement de 267 litres (et 227 litres en version 4X4), soit le meilleur de la catégorie. Comme souvent chez Suzuki, la peinture métallisée constitue l’unique option car l’équipement de série est généreux : la Suzuki Ignis débute à 14 490 € et offre la climatisation et la radio.

