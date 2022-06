Tesla augmente (encore) ses prix

Le succès de Tesla est tel, qu’Elon Musk peut vraisemblablement tout se permettre sans que cela n’influe sur la réussite commerciale de ses véhicules.

Après une hausse conséquente des prix en mars dernier, qui faisait déjà suite à une année 2021 particulièrement inflationniste, le catalogue Tesla prend un nouveau coup de chaud avec l’augmentation de tous les modèles du constructeur américain.

Dans le détail, la Tesla Model Y est maintenant facturée 69 771 €, soit 2 869 € de plus, la Model X passe, elle, de 110 110 € à 115 855 €.

Concernant la Tesla Model 3 Propulsion, le prix est en augmentation de 5 % (+ 2 500 € à 53 490 €). La Model 3 Grande Autonomie prend elle aussi 2 500 € pour s’établir à 62 490 €, et la Model 3 Performance « seulement » 1 500 € : 66 490 € contre 64 990 € auparavant.

Avec une nouvelle augmentation des prix des modèles Tesla et la baisse du bonus écologique actée pour ce 1er juillet, la facture va s’alourdir de plus en plus pour les Français souhaitant acquérir un véhicule électrique siglé de la marque pionnière.

Une inflation qui n’empêche pas Tesla d’avoir des carnets de commandes qui explosent, et des délais qui s’allongent, avec pour certains modèles un temps d’attente supérieur à six mois.

Malgré tout cela, le succès de Tesla ne se dément pas et l’entreprise continue de faire des profits colossaux.