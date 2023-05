Tesla, ce cauchemar d'assurance

Le montant des primes d’assurance est un thème récurrent sur les forums de discussion consacrés aux Tesla. Il est vrai que si les voitures américaines brillent par leur efficience et l’agrément de conduite qu’elles dispensent, elles présentent un inconvénient de taille en cas de défaillance : des coûts de réparation qui frisent l’indécence.

Selon une étude SRA donc Caradisiac s’était fait l’écho début mars, la marque affiche des coûts de réparation parmi les plus élevés du marché, juste après Porsche, Land Rover ou Mercedes.

Sur une base 100 qui représente la moyenne des réparations, Tesla grimpe à 122 quand un Volkswagen ou un Toyota restent sous la barre des 100. « Le coût des réparations chez Tesla coûte 56% plus cher que la moyenne du marché », observe Olivier Moustacakis, directeur du comparateur d’assurance en ligne Assurland.com, interrogé par Caradisiac.

En cause notamment, les éléments de carrosserie en aluminium, matériau bien plus coûteux et difficile à réparer que l’acier généralement utilisé en automobile, ainsi que des batteries qui représentent jusqu’à la moitié du prix de la voiture.

Sévices après-vente

« La réparation n’est pas assez rentable, et on arrive parfois à des sommes assez délirantes », note Olivier Moustacakis. « Aux Etats-Unis, il y a eu le cas récent de nombreuses Model Y accidentées peu de temps après leur mise en circulation, et que les compagnies ont préféré envoyer directement à la casse plutôt que d’en régler les réparations. »

Tout ceci explique donc des primes annuelles au montant prohibitif, alors même que les Tesla, comme les autres voitures électriques, bénéficient en France de la suppression de la TCAS (Taxe sur les conventions d’assurance, à hauteur de 18% du coût de la couverture annuelle), mesure mise en place pour favoriser la mobilité dite propre.

En France, les propriétaires de Tesla paient ainsi en moyenne 915 € par an leur couverture tous dommages, contre 630 € pour l’ensemble du parc automobile.

Enfin, si les voitures électriques américaines séduisent de plus en plus avec leurs prix concurrentiels en neuf, c’est une toute autre musique qui se joue en matière de service après-vente, quand se pose régulièrement la question de la non-disponibilité des pièces, qui entraîne parfois des immobilisations de plusieurs semaines.

Pas de quoi doucher les ardeurs des clients toutefois. Le Model Y, star de la gamme, a été la quatrième voiture la plus vendue au monde l’an dernier (758 000 exemplaires). Et au premier trimestre 2023, elle est tout simplement devenue la voiture la plus vendue en Europe, devant les Dacia Sandero et Volkswagen T-Roc. Pour le plus grand plaisir des compagnies d’assurance, donc.