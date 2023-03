Une Tesla presque aussi chère à réparer qu'une Porsche

« Tesla présente le coût de réparation le plus élevé après Porsche », voilà ce que révèle le SRA (Sécurité & Réparation Automobiles). Si la marque américaine pratique la valse des prix depuis quelques mois, avec des baisses de l'ordre de 5 000 à 10 000 dollars aux États-Unis, et allant jusqu'à - 9 500 € en Europe, le coût de la réparation ne suit pas le même chemin. En effet, il tutoie la marque la plus chère, en l'occurrence Porsche, elle aussi bien connue pour pratiquer des notes salées.

Selon l’étude menée par le SRA sur l’année 2021, les modèles Tesla présentaient les coûts de réparation les plus élevés de leurs segments. Ainsi, la Model 3 arrive en tête devant les Mercedes Classe C, Renault Talisman, Peugeot 508 ou encore Audi A4. Par rapport à une BMW Série 3, ses coûts de réparation sont plus de 20 % plus élevés.

La Model S fait encore « mieux » puisqu’elle s’affiche environ 32 % plus chère que la Mercedes Classe E, classée deuxième. Les autres modèles du segment pourraient presque passer pour des low cost face à l’Américaine. Quant au Model X, il fait partie des mauvais élèves avec le Porsche Cayenne.

A noter que le Model Y ne fait pas partie de l'étude, mais Tesla doit logiquement pratiquait la même politique de prix.

L’étude du SRA se base sur l’analyse des expertises de 2021 des sinistres et collision (circulation et stationnement) pour les véhicules de moins de 6 ans. Depuis le 1er janvier 2023, le SRA suit trois modèles de la marque (Model 3, Model S et Model X), les variations de tarifs de 196 pièces seront analysées à chaque trimestre.