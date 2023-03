Encore une grosse baisse des prix chez Tesla

Faut-il s’attendre bientôt à une nouvelle baisse de prix chez Tesla ? Quelques semaines après la grosse réduction des prix de la Model 3 et du Model Y chez nous, le constructeur d’Elon Musk vient de modifier la tarification de ses deux gros modèles aux Etats-Unis. Comme souvent avec ces ajustements tarifaires, la différence est conséquente : la Model S a droit à une baisse de 5000 dollars et le Model X est désormais plus abordable de 10 000 dollars.

Alors qu’elle se négociait précédemment à 94 990 dollars jusqu’à hier, la Model S de base se négocie à 89 990 dollars outre-Atlantique. Sa version Plaid est passée dans la nuit de 114 990 à 109 990 dollars et du côté du Model X, la version de base passe carrément de 109 990 dollars à 99 990 dollars. Quant au Model X Plaid, il coûte désormais 109 990 dollars au lieu de 119 990 dollars.

Rien de nouveau chez nous (pour l’instant)

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les prix de la Model S et du Model X n’ont pas bougé en France. La Model S démarre toujours à 113 990€ dans sa variante de base et à 138 990€ dans sa version Plaid. Le Model X se négocie à partir de 121 990€ et à 141 990€ dans sa variante Plaid. Faut-il s’attendre à une baisse prochaine du prix de ces deux modèles chez nous ? Tout est possible avec Tesla…