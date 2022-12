Tesla est-elle en train de devenir une marque de droite ?

Même si cette technologie devient chaque jour plus attractive y compris au pays des gros moteurs thermiques, on peut admettre que l’achat d’une voiture électrique aux Etats-Unis constitue parfois encore un acte militant et concerne davantage des citadins californiens que des paysans du Dakota du nord. D’après les données de S&P Global Mobility datant d’avril 2022, la Californie concentrait d’ailleurs à elle toute seule 38,9% des ventes de voitures électriques dans le pays à cette date. D’après une étude de la Ohio State University School of Environment and Natural Resources publiée dans SciencePost datant d’avril 2020, les Américains démocrates (principal parti de gauche du pays) seraient plus intéressés par les voitures électriques que les Américains républicains (principal parti de droite du pays).

Perçu depuis le début du siècle comme un visionnaire, Elon Musk a largement séduit la clientèle des voitures électriques après la fondation de sa marque Tesla. Le constructeur -fondé en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning avant la montée en force d’Elon Musk- s’est vite imposé comme la marque électrique de référence en termes d’image et a même contribué à transformer le marché automobile mondial avec ses résultats de vente devenus plus que significatifs. Mais serait-il en train de choquer le socle de sa clientèle et fâcher les consommateurs américains à cause de ses récents agissements sur Twitter ?

Les automobilistes démocrates à dos ?

Depuis quelques semaines, Elon Musk multiplie les déclarations fracassantes sur Twitter. Après avoir réinstauré le compte personnel de Donald Trump suite à un sondage, il a aussi contribué à mettre à jour les « Twitter files » : de nombreux documents internes de Twitter produits avant son arrivée, faisant état de questions sensibles relatives aux élections américaines et à des manœuvres de censure décidées pour ne pas influer sur le vote des Américains. Ces pratiques, soumises à débat, sont présentées par certaines personnalités républicaines comme des preuves de la collusion passée entre Twitter et les démocrates (même si les Twitter files prouvent que la censure visait aussi parfois à ne pas nuire non plus aux politiciens républicains). Sur Twitter, Elon Musk semble se rapprocher de plus en plus de certains comptes aux couleurs républicaines et multiplie les déclarations polémiques (notamment avec de récentes critiques de la politique sanitaire du pays). Si bien que ces déclarations influeraient désormais sur le comportement des clients de Tesla.

D’après les journalistes de CNet qui citent un responsable des ventes de tesla, « de nombreux clients annuleraient actuellement leurs réservations ou prévoiraient de ne pas renouveler leurs locations Tesla après avoir été choqué par les déclarations d’Elon Musk sur Twitter ». Des témoignages rapportés au moment où le cours de l’action en bourse de Tesla est au plus bas (-60% en un an) et où les investisseurs de Tesla reprochent à Elon Musk d’avoir abandonné son constructeur pour se consacrer à Twitter. D’après un sondage réalisé par Morning Consult (voir graphique ci-dessus), les partisans du camp démocrate seraient de moins en moins nombreux à se déclarer favorables à Tesla. Dans le même temps, on note logiquement une amélioration contraire de la popularité de Tesla auprès des partisans du camp républicain. Alors, ces Américains républicains vont-ils sauver les ventes de Tesla dans le pays en achetant massivement des voitures de la marque ? Et dire qu’il y a quelques années, certains conservateurs américains bloquaient les Superchargeurs Tesla avec leurs pick-up pour militer contre les voitures électriques ! L'aventure Twitter d'Elon Musk pourrait de toute façon trouver bientôt une autre tournure, puisqu'il vient de s'engager à céder la direction du réseau social suite à un nouvel sondage soumis aux internautes. Pour mieux retourner à la gestion de Tesla ?