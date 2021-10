Tesla fait la fête en Allemagne, mais n'a toujours pas de permis de construire

Tesla fait feu de tout bois depuis plus de trois ans : sortie du Model Y, ouverture de l'usine chinoise et mise sur plans de la Gigafactory européenne, la première sur le Vieux Continent dans la région berlinoise. Ce week-end, Tesla avait organisé une petite fête foraine sur le site de construction, invitant ainsi du public qui pouvait même rentrer dans l'usine et visiter une partie des chaînes d'assemblage. Le PDG de la marque californienne, Elon Musk, a fait le déplacement, promettant "une belle usine en harmonie avec son environnement" et surtout des premiers véhicules produits dès la fin d'année, à peine deux ans après le début de la conception de l'usine.

Au delà des craintes toujours présentes des habitants de la région et des écologistes, l'usine se heurte à deux difficultés majeures : sociales, d'abord, avec l'impératif d'embaucher quelque 12 000 salariés, souvent qualifiés, et assez rapidement. Tesla avait reconnu l'ampleur de la tâche, dans une région berlinoise qui ne sera pas forcément capable de fournir un effectif qualifié aussi important. Gageons que Tesla recrutera alors plus large et ira chercher des personnes géographiquement bien plus éloignées.

Puis, vient le problème administratif. Tesla ne dispose toujours d'aucun permis de construire définitif ! Le constructeur avait obtenu un accord "préalable" au début des travaux, mais le temps passe, et la décision est toujours attendue. Alors que l'usine est presque construite, le ministre de l'Environnement du Land a de nouveau confirmé qu'aucune "date n'est encore fixée" pour attribuer le permis de conduire, ce qui agace une partie de la population opposée à l'usine.