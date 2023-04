Tesla filmerait ses clients à leur insu (et ça ferait rire certains employés)

Les véhicules de la marque Tesla sont équipés de nombreuses caméras, contribuant notamment à faire fonctionner les systèmes d’aides à la conduite mais aussi à des fins de sécurité (notamment pour filmer ce qu’il se passe autour de la voiture). Ces caméras permettent notamment de prouver la responsabilité d’un autre véhicule en cas d’accident, ou même d’identifier l’auteur d’une dégradation volontaire lorsque le véhicule est garé (via le mode Sentinelle). Mais les employés de Tesla peuvent-ils en profiter pour vous espionner et utiliser des images volant votre intimité ?

C’est exactement ce qu’affirment d’anciens employés de la marque, dont les témoignages ont été entendus par les journalistes de Reuters. Entre 2019 et 2022, des groupes d’employés du constructeur américain auraient fait circuler en interne des vidéos sensibles montrant des clients filmés à leur insu et dans des positions très intimes. Un homme nu à côté de la voiture, par exemple, mais aussi des incidents et des scènes de la vie quotidienne lorsque les autos sont garées et éteintes. « On pouvait les voir faire leur lessive et plein d’autres choses », explique l’un de ces employés.

Un « concours » en interne

D’après les témoignages recueillis en interne, il y aurait même eu une sorte de compétition au sein de la société pour arriver à trouver les vidéos les plus drôles ou inattendues. Un ancien employé affirme même que ces chaînes de partage permettaient d’améliorer la popularité de ce ceux qui étaient les plus actifs, parfois promus grâce à la notoriété gagnée par ces échanges. Et alors que ces vidéos sont censées être anonymisées, les témoignages rapportent qu’il était possible de les géolocaliser sur Google Maps. Pour l’instant, Tesla reste silencieux sur cette affaire qui pose un sérieux problème de respect de l’intimité de ses clients.