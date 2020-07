Tesla finalement ouvert pour partager ses batteries et technologies avec la concurrence

Voilà une affirmation très étonnante du patron de Tesla, Elon Musk. Lui qui se sert de son compte Twitter pour faire parfois des annonces importantes a déclaré que Tesla était ouvert pour partager ses batteries et technologies avec d'autres marques, et que la marque essaye seulement de "promouvoir la mobilité durable" et pas de "détruire les concurrents".

Une annonce qui sonne un peu comme un coup derrière la tête à ladite concurrence, dont les produits ne sont clairement pas encore à la hauteur de ce que proposent Tesla et son écosystème dans son ensemble : système d'exploitation des véhicules, réseau de recharge, décote minime.

Cette déclaration pourrait être anodine, mais elle ne l'est pas. Elle ouvre la voie à de potentiels partenariats entre Tesla et d'autres grands constructeurs qui n'auraient pas forcément envie de dépenser des milliards d'euros pour développer une nouvelle plateforme et un environnement spécifique à l'électrique. Pour Tesla, ce serait aussi l'occasion de rentabiliser les investissements, alors que la marque a de nouveau réalisé des bénéfices au précédent trimestre.

Le partage de technologie d'un "petit" vers un "grand" n'est en tout cas pas nouveau : Ford, notamment, a investi des milliards de dollars dans Rivian, le jeune constructeur américain de véhicules électriques.