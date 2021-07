Tesla : l'usine allemande fait face à d'autres problèmes

En réponse à

Les dizaines de milliers d'employés Allemands de la Giga Berlin qui attendent pour commencer à travailler et à être payés seront contents d’apprendre qu'à cause de quelques pseudo-écolos soutenus par la concurrence et les syndicats toute l'Europe recevra des modèles 3 et Y de la Giga Shanghai. Les employés Chinois remercient les constructeurs et syndicalistes Allemands, et tant pis pour la pollution due aux transports.