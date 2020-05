Tesla : la sortie du nouveau Roadster repoussée

Lorsque Tesla présente un nouveau modèle, les clients le savent : ils doivent être très patients avant de le retrouver dans leur garage. La marque américaine a l'habitude de présenter très tôt ses véhicules.

La deuxième génération du Roadster a ainsi été officiellement montrée en novembre 2017 et le constructeur annonçait à l'époque un début des livraisons pour 2020. L'année dernière, Elon Musk avait toutefois déjà évoqué un retard d'un an, soit 2021. Et à l'occasion d'une interview donnée cette semaine, il vient d'annoncer qu'il faudra attendre encore davantage !

Elon Musk ne l'a pas caché : le Roadster n'est pas une priorité pour Tesla. La marque doit d'abord se concentrer sur le début de la production du SUV compact Model Y, qui a pour une fois commencé plus tôt que prévu. Surtout, une autre nouveauté, bien plus importante pour les volumes de ventes, va passer avant le Roadster : le pick-up Cybertruck.

Tesla espère commencer les livraisons du Cybertruck d'ici la fin 2021. Elon Musk a aussi rappelé que parmi les projets urgents, il y a la construction d'une usine en Allemagne et le lancement du camion Semi.

Au final, les premiers Roadster devraient arriver en 2022 ! Mais pour Elon Musk, il faut le voir comme la cerise sur le gâteau.