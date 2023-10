Tesla Model Y, roi de l'automobile en Europe

Depuis que le Tesla Model Y est devenu la voiture la plus vendue dans le monde, le SUV électrique américain semble être devenu impossible à déloger sur le Vieux Continent. Déjà parvenu jusqu’à la première place du marché européen devant tous les modèles thermiques plus tôt dans l’année, le Model Y domine largement le classement des voitures électriques les plus appréciées du marché neuf. Avec 21 549 exemplaires écoulés en août 2023 (d'après les chiffres de Jato Dynamics), il progresse de 208% en un an. La seconde voiture électrique la plus vendue d’Europe sur la même période n’est autre que la Tesla Model 3, livrée à 11 943 exemplaires sur la même période (une hausse de 307% par rapport à l’année dernière où elle coûtait beaucoup plus cher).

Derrière, on trouve une paire de modèles Volkswagen (ID.4 à 9 135 exemplaires et ID.3 à 6 835 exemplaires) qui, malgré des résultats corrects au regard de la concurrence, n’atteignent pas les résultats espérés et contraignent le groupe allemand à mettre en pause leur production. Cinquième, le Skoda Enyaq devance de peu la MG4 (6 599 unités contre 6 302 pour la Chinoise). Le BMW iX1 fait son entrée dans le top 10, probablement aidé par des forfaits intéressants en location longue durée.

Le Ford Kuga premier des hybrides rechargeables

Nettement moins appréciés que les véhicules 100% électriques, les modèles hybrides rechargeables décrochent un peu malgré une hausse de 8% par rapport à août 2022 (contre 102% pour les voitures électriques). Et c’est le Ford Kuga à brancher qui arrive en tête sur le mois d’août avec 4 295 exemplaires écoulés, juste devant le Mercedes GLC et le BMW X1.