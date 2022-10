Le Tesla Model Y devient la voiture la plus vendue d'Europe, mais...

Comme prévu, le Model Y de Tesla est devenu le modèle le plus vendu de la marque américaine dans le monde. Rien de plus logique puisque ce SUV familial électrique est taillé pour plaire à la clientèle, toujours plus friande de modèles à la carrosserie de ce genre. Il s'est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde en 2022 et d'après les estimations de nos confrères de Bloomberg, il pourrait s'approcher des 700 000 unités vendues sur l'ensemble de l'année. En Europe, il vient de s'imposer comme la voiture la plus vendue sur le dernier mois de septembre.

Avec 29 367 exemplaires écoulés sur ce dernier mois, le Model Y domine la Peugeot 208 (19 601 unités). La Dacia Sandero complète le podium devant la Skoda Octavia, la Toyota Yaris, le Volkswagen T-Roc et la Golf qui n'en finit plus de reculer. Suivent ensuite le Nissan Qashqai et la Volkswagen Polo.

Un résultat en trompe-l'oeil

Même si les ventes du Tesla Model Y sont excellentes toute l'année, ce très beau résultat de septembre en Europe est un trompe-l'oeil : le constructeur américain livre souvent ses véhicules par vague au lieu de les écouler en continu tout au long de l'année. D'après les spécialistes de Best Selling Car Blog, ces 29 367 exemplaires représentent ainsi la plus grosse partie des ventes du modèle sur les quatre derniers mois de l'année et non pas seulement le mois de septembre. Rappelons qu'actuellement, c'est le Volkswagen T-Roc qui fait la course en tête au classement des voitures les plus vendues d'Europe sur l'année 2022.