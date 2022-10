Tout le monde veut le Tesla Model Y

Jusqu'à l'année dernière, tout le monde voulait une Tesla Model 3. Avec son addition à seulement 43 800€ pour l'entrée de gamme déjà bien équipée, la berline électrique américaine croulait littéralement sous les commandes. Mais ça, c'était avant : ces derniers mois, le prix de base a grimpé jusqu'à 53 490€ en France. Et surtout, elle cohabite désormais avec un SUV Model Y qui attire le gros de la clientèle, particulièrement depuis l'arrivée récente d'une nouvelle version d'entrée de gamme à 49 990€. Résultat, les gens se ruent vers le SUV plutôt que la berline.

Le phénomène est global : d'après les journalistes de Bloomberg, il s'est déjà vendu plus de 500 000 exemplaires du Model Y dans le monde en 2022. D'après les analystes de la publication, il pourrait se vendre pas loin de 800 000 exemplaires du SUV électrique américain sur l'ensemble de l'année. Ce qui le placerait directement à la quatrième place des voitures les plus vendues de la planète en se basant sur les chiffres de 2021, derrière le Toyota Rav4 (1,1 million d'unités), la Corolla (1,1 million d'unités aussi) et le Honda CR-V (un peu plus de 900 000 unités).

Les prix de la Model 3 baissent sur le marché de l'occasion

Comme l'ont repéré nos confrères de Frandroid, cette grosse demande sur le Model Y influe vraisemblablement sur les prix de la Model 3 sur le marché de l'occasion. Avec l'arrivée du Model Y Grande Autonomie et surtout de la version de base à 49 990€, la clientèle se détourne de la Model 3 ce qui fait baisser la valeur moyenne de la berline en occasion. Il redevient ainsi possible de trouver des exemplaires faiblement kilométrés à moins de 40 000€ sur les sites spécialisés. Sur La Centrale par exemple, on trouve des Model 3 affichant 20 000 kilomètres au compteur pour seulement 37 000€.