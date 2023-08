Tesla offre la recharge pour tous...aujourd'hui !

Depuis ce matin 9h, il est possible de faire le plein de sa voiture gratuitement, à condition qu’elle soit électrique et de se rendre dans un point de charge du réseau Superchargeur de Tesla.

Il s’agit de « l’Electric Summer » organisé pour fêter les 10 ans du déploiement des stations Superchargeur en Europe. La gratuité de la recharge ne s’adresse pas uniquement aux propriétaires de Tesla, mais à tous ceux qui possèdent un véhicule électrique. Depuis novembre 2021, le réseau est ouvert aux autres marques. Aujourd’hui, plus de 70 % du réseau accueille toutes les voitures électriques.

Initialement gratuit

Les six premières stations ont ouvert en Norvège, il y a exactement 10 ans, le 29 août 2013. Le réseau s’étend désormais dans 36 pays d’Europe, du Moyen Orient et d’Afrique, avec plus de 1 000 stations regroupant plus de 13 000 Superchargeurs. En Europe, 9 200 points sont répartis dans 660 stations, accessibles à tous les véhicules électriques.

Si intialement Tesla a offert des recharges gratuites à vie, la marque américaine a changé les règles du jeu en 2017 pour les nouveaux clients. Seulement, la marque continue de proposer des « promotions » comme ce fut le cas en février 2022 pendant plus de 10 jours dans 27 stations en France.

Il s'agit pour Tesla d'une véritable campagne de communication pour faire découvrir ses stations au plus grand nombre. Le but n'est pas de convertir les automobilistes roulant en voiture thermique à passer à l'électrique. Pourtant, les prix du carburant ont de quoi faire sérieusement réfléchir. Le Sans-plomb 98 a dépassé la barre des deux euros le litre, le gazole a augmenté de 18 centimes le litre depuis le mois de juillet et la tendance n'est pas à la baisse...