Tesla permet à certains clients d'avoir une voiture totalement autonome

Depuis quelques mois, le patron de Tesla, Elon Musk, se gargarise d'avoir un système 100 % autonome déjà opérationnel pour ses autos. La plupart des experts le disent : l'autonomie totale dépend plus de l'intelligence artificielle et du logiciel que des capteurs et du matériel, déjà présents sur les Tesla. Mais alors que la plupart des grands groupes continuent leur développement, Tesla pense qu'il est déjà temps de lancer son programme "définitif" auprès de certains clients.

La marque a sélectionné les meilleurs conducteurs, les plus prudents et responsables, pour déployer au compte-gouttes cette version "totale" de la conduite autonome, en accord avec la NHTSA (l'organisme américain de sécurité routière). Les concurrents, dont certains constructeurs et de grands acteurs de la Tech (Nvidia, Wayo, Aurora...) se désolent de cette décision : "les tests sur route ouverte sont une grande responsabilité, et se servir de clients qui ne sont pas habitués pour valider des logiciels en développement est dangereux et pas en accord avec les normes industrielles".

Ce qui interpelle surtout, dans cette histoire, est que Tesla reconnaît du coup à demi-mot "suivre" les habitudes de ses clients puisque la marque a sélectionné les conducteurs les plus "compatibles" avec ces essais.

Ce n'est pas tout : Elon Musk a confirmé que la sortie prématurée auprès de certains clients du "FSD" (Full Self Driving) allait avec une hausse de 2000 dollars de l'option.