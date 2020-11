Tesla : une compacte taillée pour l'Europe à l'étude

La Model 3 aura-t-elle bientôt une petite sœur ? L'emblématique Elon Musk a lui même évoqué l'idée lors d’une conférence européenne sur les batteries, organisée en ligne par le gouvernement allemand.

Elon Musk a ainsi déclaré : "En Europe, cela pourrait avoir un sens de faire, j’imagine, une voiture compacte, peut-être une cinq portes ou quelque chose comme cela". Il a précisé que si "aux États-Unis, les voitures ont tendance à être plus grandes pour des raisons de goûts personnels, en Europe elles tendent à être plus petites". Le patron de Tesla a d'ailleurs glissé avoir pris conscience de cela en ayant eu du mal à garer son Model X à Berlin.

Il n'y a donc pas encore de projet validé. Mais Elon Musk a déjà une idée de la manière de faire : si Tesla lance un véhicule plus compact taillé pour le Vieux Continent, il veut qu'il soit conçu en Europe par des Européens. Pas question donc d'adapter un véhicule imaginé en Californie.

La Model 3 a déjà permis à Tesla de devenir plus accessible. Mais la voiture mesure encore 4,70 mètres de longueur et son prix de départ chez nous est de 50 990 €. Avec un véhicule plus petit, Tesla aurait un modèle moins cher, plus adapté au goût des Européens. On rappelle que la voiture la plus vendue en Europe est la Volkswagen Golf. D'ailleurs, le premier membre de la nouvelle famille de voitures électriques de VW est la compacte ID.3. Cette dernière fait figure de rivale toute désignée pour la petite Tesla.