Tesla vaut désormais près de 20 fois plus que Stellantis

En à peine une journée, la valorisation de Tesla a explosé, le titre en Bourse ayant dépassé les 1000 dollars. La marque californienne profite d'une actualité particulièrement favorable (bénéfices en hausse, note de la dette relevée, grosse commande du loueur Hertz) pour prendre à nouveau le large sur les marchés boursiers. A tel point, en fait, que Tesla est aujourd'hui à plus de 1000 milliards de valorisation, en 6e place mondiale, devant Facebook. C'est évidemment, et de loin, le constructeur le plus valorisé, puisqu'à titre d'exemple, le groupe Stellantis n'est qu'à un peu plus de 60 milliards de dollars.

Cela illustre à nouveau l'écart qu'il peut y avoir entre le prix d'un titre en Bourse et la réalité d'une entreprise. Récemment, c'est le constructeur américain Rivian qui s'est illustré avec une valorisation à plusieurs dizaines de milliards de dollars alors que la marque n'a livré pour l'instant aucun véhicule.

Rappelons tout de même que le prix d'une action et la valorisation d'une entreprise reflètent surtout la vision qu'ont les investisseurs de ladite entreprise et de son potentiel et avenir. Visiblement, les investisseurs ont toujours une grande confiance en Tesla.