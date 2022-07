La folie Forza Horizon 5 continue et en attendant la sortie du nouvel épisode motorsport plus orienté simulation, un petit brin de folie pour l'été n'est pas sans faire plaisir.

Pour jouer dans ce mode il suffit de se rendre sur la carte à l'endroit indiqué par le gros logo Hot Wheels et si vous avez pensé à mettre votre jeu à jour avant, vous voilà transporté sur une mini-carte très particulière.

Petit tutoriel passé pour vous présenter les pistes orange célèbres et les pistes magnétiques qui vous collent à la route pour des tracés défiant les lois physiques (je n'aimerais pas être à la place du pilote sur cette extension !) vous voilà sur une mini map avec ses courses, ses quêtes annexes et autres défis hebdo.

Au passage on récupère des voitures issues de la marque de jouets surtout adulées aux USA, des ajouts de tous les modules spéciaux dans l'extension de défis multijoueurs "labo d'épreuves" ce qui promet quelques tracés encore plus fous et enfin des pistes sur route ouverte de tout type (neige, désert, foret, etc.) ainsi que sur les rails dont on parle plus haut.

Test : Forza Horizon 5 Hot Wheels

Il sera l'heure de sortir vos véhicules les plus rapides avec beaucoup d'appuis pour aller chercher les temps des tableaux mondiaux et c'est une extension gratuite bien réussie que l'on viendra lancer de temps à autre pour changer d'ambiance.

Mention spéciale comme toujours pour les voitures hors normes.

Concernant le prix (merci pour le rappel Allroadman) ce DLC est gratuit pour ceux qui ont le season pass, payant (20€) pour les autres même si vous avez le Gamepass et là ce contenu supplémentaire est nettement moins intéressant.

Si vous avez le Season pass, filez vite mettre à jour votre Horizon 5 !

Caradisiac a aimé

212km de pistes

10 nouvelles autos

156 missions

87 ajouts au mode labo pour créer ses propres pistes

Contenu très sympa si vous avez déjà le Season pass (c'est inclus)

Caradisiac n'a pas aimé