Un lieu hors-normes au cœur même de la capitale. Des merveilles signées Ferrari, Porsche, Lamborghini ou McLaren, à quoi s’ajoute même une Formule 1, réparties sur une surface de 8 000 m2 : une sorte de galerie d’art géante, où la déambulation fait naître son lot d’émotions à chaque pas.

Inutile de préciser que l’accès est (presque) aussi sécurisé que celui de la réserve fédérale américaine, et que les voitures bénéficient des meilleures attentions, avec des espaces de parking XXL à l’éclairage soigné, des prises 220 V qui maintiennent les batteries en charge, à quoi s’ajoute l’absence de méchants poteaux qui pourraient endommager les carrosseries.

Les voitures appartiennent aux membres d’un club ultra-exclusif, The Collection Paris, que nous présente son fondateur Laurent Buisine dans la vidéo accompagnant cet article.

dailymotion The Collection Paris, club d'exception secret au coeur de Paris

Côté services, les membres peuvent profiter d’une conciergerie avec transport des véhicules sur le lieux de leur choix partout dans le monde, un suivi de l’entretien, ou bien encore un service d’appoint de carburant sur site. Un traitement royal, donc.

Nouveauté de l’été 2022, The Collection Paris se dotera prochainement d’un pendant semi-numérique appelé The collection world, plus ouvert, qui pourra compter jusqu’à 1 000 membres. L’autre originalité de ce club est que ses cartes de membre seront uniquement numériques, avec présentées sous la forme de NFT (pour Non fungible tokens, ou certificat de propriété numérique d'une œuvre virtuelle). Ces NFT permettent de revendiquer la propriété de ladite carte, dont la création est signée du plasticien Richard Orlinski.

Mais bien que digital, The Collection World aura aussi prochainement une ouverture concrète sur le monde réel avec un lounge spécifique quelque part dans Paris, qui permettra à ses membres de se retrouver autour de la passion des supercars.