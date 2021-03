Pour cette saison 2021, l’équipe de production s’est adaptée aux divers protocoles sanitaires. En coulisses, les préparations ont privilégié les réunions en visioconférence. Mais on ne réalise pas une émission TV avec une webcam et par Zoom. Sur le plateau, s’il y a des masques et du gel hydro alcoolique à volonté, il y a surtout moins de monde. En effet, le public a disparu. L’astuce de la production a été de constituer un parterre de voitures placées comme des spectateurs, et dont phares et klaxons s’éveillent à la volonté du réalisateur pour créer l’ambiance.

dailymotion Reportage vidéo - Dans les coulisses de Top Gear France saison 7

Top Gear France voit aussi arriver une nouvelle recrue. Aux côtés de Philippe Lellouche, le Tone, et Bruce Jouanny, on retrouvera désormais Luc Alphand. L’ancien champion du monde de ski est depuis de longues années un habitué de l’asphalte. Du Dakar à sa propre écurie aux 24h du Mans, c’est un touche à tout du volant. Il trouve ici l’occasion d’apporter son expérience de la conduite, sans se prendre au sérieux.

Autre nouveauté, les Subaru BRZ partent à la retraite après 3 saisons. Elles sont remplacées par de nouveaux véhicules de la marque japonaise Toyota, des Hilux. À nouveaux véhicules, nouvelle piste ! Les tours chronométrés des invités se feront désormais sur une piste de terre de 2 kilomètres, comprenant virages, banking, et bosses pour quelques sauts mémorables.

Nous avons rencontré quelques invités lors d’une journée de tournage, et tous avaient un grand sourire après s’être frottés à la piste. Ainsi, lors de cette saison, les Hilux seront aux mains de Malika Menard, Henri Leconte, Jean-Baptiste Guégan, Sandy Heribert, Julien Fébreau, Olivier Panis, Sébastien Loeb, Claude Dartois, Franky Zapata, Gaspard Proust, Tom Leeb, Camille Lacourt, Booder, Arnaud Tsamere, Julien Cohen, Côme Levin, Greg Guillotin, Raymond Aabou, et Dominique Rizet. Qui fera le meilleur chrono ? Pour certains, c’est moins le temps que la hauteur du saut qui aura été important : « il est chaud Claude » aura-t-on ainsi entendu en coulisse !

Tout au long des 11 émissions de la saison, l’équipe posera caméras et roues dans de nombreux paysages : Andorre, Corse, La Plagne seront des terrains de jeu pour ceux que RMC Découverte qualifie de « 4 (quasi) fantastiques ». De quoi satisfaire les 683 000 téléspectateurs (moyenne, sur 4 ans et +) attendant le retour du programme. Et pour la première émission, il sera fait honneur au nouvel arrivant avec une « spéciale Luc Alphand ».