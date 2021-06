Tour de France : le SUV électrique Skoda Enyaq à la place de la Superb

En réponse à

Tout à fait je crache loinet j ai pas de prothèse à la hanche pour me bien pencher, après c est tout ce qu ils méritent car je leur ai épargné le coup de volant à droite pour les envoyer dans le ravin, tu vois je suis sympa

Plus sérieusement je n ai rien contre les cyclistes en général sauf quand ils cherchent la merde, tous les usagers de la route doivent respecter le code ( vélo, scooter, moto, voiture) et je suis quelqu un de respectueux des autres mais quand tu le cherches la merde tu me trouves