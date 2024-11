Tous les constructeurs n’appliquent pas les garanties avec autant de facilité

Outre l’activité véhicule d’occasion, l’édition 2024 du baromètre de Mobilians montre à quel point les disparités sont grandes d’une marque à une autre lorsqu’il s’agit d’appliquer les garanties commerciales. Ce point est pourtant un point majeur justifiant de l’achat d’une voiture neuve ou d’un modèle récent pour une large part des Français.

C’est surtout le cas pour les marques qui proposent des couvertures promises XXL. On pense ici à Hyundai (5 ans/kilométrage illimité), Kia ou encore MG (7 ans/150 000 km pour ces deux derniers).

Promesse en l’air

Pourtant, les concessionnaires le disent eux-mêmes : il est parfois difficile d’obtenir une prise en charge, pourtant due sur le papier, auprès des constructeurs. Ainsi, si le réseau Kia juge moyennement son constructeur (5,63/10) sur cet item, les représentants de Hyundai et MG sont carrément mécontents (3,19/10 pour le premier et 4,07/10 pour le second). Hyundai est d’ailleurs la marque la plus sévèrement jugée par son réseau sur cette question.

Pour bénéficier de plus de largesses, mieux vaut opter pour une marque japonaise (Honda : 8/10 et n° 1 de ce classement – Suzuki : 7,91/10 – Toyota : 7,68/10) ou un label premium (BMW : 7,75/10 – Mercedes : 7,67/10 – Mini : 7,73/10 – Volvo : 7,88/10).

Du côté des français, le jugement est sévère pour les marques du groupe Stellantis (3,68/10 pour Citroën, 4,1/10 pour DS Automobiles et Peugeot) mais Renault s’en sort honorablement (6,88/10), tout comme sa filiale Dacia (6,91/10).