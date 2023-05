Tous les vices des conducteurs français (et européens)

Comme chaque année, la fondation Vinci Autoroute dévoile son baromètre de la conduite responsable. Réalisé par l’institut Ipsos auprès de 12 400 personnes dans 11 pays européens, il permet de suivre l’évolution des comportements au volant des Français et de les comparer par rapport à ceux de nos voisins du Vieux Continent. L’occasion de se rappeler à quel point il existe un fossé énorme entre notre perception du danger représenté par les autres sur la route et la réalité de nos comportements. Comme dans le baromètre de l’année dernière, les répondants français se jugent eux-mêmes comme de bons conducteurs, en citant à 97% au moins un adjectif positif pour décrire leur conduite. Ils sont en revanche 85% à considérer que les autres sont de mauvais conducteurs.

Malgré cette impression de voir le danger chez les autres, les répondants sont 68% à avouer se montrer injurieux envers les autres, 59% à klaxonner de façon intempestive quand un conducteur les énerve, 35% à coller délibérément les automobilistes qui les énervent ou 29% à doubler par la droite. Des valeurs en hausse par rapport à l’année dernière, sauf pour le chiffre de ceux qui vont jusqu’à descendre de leur voiture pour s’expliquer avec un autre conducteur (en recul de 2%). De façon antagoniste, 89% des répondants affirment craindre l’agressivité des autres au volant ce qui représente un niveau jamais vu dans l’histoire du baromètre en la matière. Il faut dire que 19% d’entre eux admettent ne plus être vraiment la même personne au volant et se transformer volontiers en personnages agressifs. Les 89% d’automobilistes terrorisés croisent inévitablement la route de ces 19% mais il y a fort à parier qu’une partie d’entre eux terrorisent aussi d’autres personnes.

Les infractions au code de la route les plus récurrentes

9 personnes sur 10 disent dépasser la vitesse maximale autorisée de quelques kilomètres / heure (ce qui ne constitue pas forcément une infraction compte tenu des marges d’erreur admises sur les systèmes de contrôle de la vitesse). Mais 16% d’entre eux disent avoir déjà eu ou failli avoir un accident à cause d’une vitesse inadaptée. La différence entre le « déjà » et le « failli » serait quand même intéressante à connaître dans ce cas de figure. 68% des répondants ne respectent pas les distances de sécurité, 58% oublient parfois le clignotant avant de doubler ou changer de direction et 48% roulent sur la voie du milieu lorsqu’il n’y a personne. Risque encore plus basique à éviter, le non-port de la ceinture de sécurité concerne 13% des conducteurs !

Les conducteurs de voitures électriques seraient plus respectueux

Le baromètre confirme aussi un comportement plus respectueux et sûr de la part des conducteurs de voitures électriques : ils seraient 42% à se dire plus attentifs aux usagers de la route, 43% à avoir une conduite plus économe et souple ou encore 33% à faire davantage de pauses, certes contraints par la spécificité de leurs véhicules qu’il faut recharger lors des longs trajets. Un détail important sachant que 13% des répondants au sondage avouent avoir eu ou failli avoir un accident à cause de la somnolence. A propos d’attention au volant, 74% des Français utilisent leur smartphone en conduisant et 62% téléphonent au volant. Et les conducteurs les plus dangereux seraient toujours les hommes de moins de 35 ans, qui sont 20% à prendre le volant en état d’ébriété, 26% à conduire après avoir pris des médicaments susceptibles d’altérer leur vigilance et 19% après avoir consommé du cannabis.