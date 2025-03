Tout le monde s'amuse avec le Kangoo de Gran Turismo 7

Les fans de la saga Gran Turismo ont passé des milliers d’heures à piloter virtuellement les voitures de course les plus rapides de la planète et les sportives les plus exclusives du marché. Née avec le toute première Playstation en 1997, cette saga rassemble de nombreuses autos d’exception qui font le bonheur des « gamers ».

Mais elle comprend aussi beaucoup de voitures nettement moins puissantes et rapides, qu’il faut pratiquer au début du jeu avant d’accéder à de meilleures autos (ou parfois dans des challenges réservés à des types de modèles très spécifiques). Si vous avez joué à un opus de Gran Turismo, vous avez certainement trouvé le temps long en kei-car ou aux commandes de banales petites citadines.

Le premier Kangoo dans Gran Turismo 7 !

Eh bien figurez-vous que les développeurs du jeu vidéo Gran Turismo 7 viennent justement d’y intégrer le Renault Kangoo de première génération. Comment l’inoffensif ludospace a-t-il pu se retrouver dans la célèbre simulation automobile virtuelle ?

Il se trouve qu’au Japon, le Renault Kangoo possède depuis longtemps une vraie petite communauté, qui organise chaque année depuis 2009 un grand rassemblement comptant plus de 2000 exemplaires du ludospace français !

Le Kangoo est toujours vendu au Japon

Alors que le Renault Kangoo est toujours vendu au Japon sous sa forme actuelle, c’est donc la première génération qui a droit aux honneurs du jeu vidéo Gran Turismo 7. Celle apparue sur le marché en 1997 et retirée en 2007, qui était à l’époque le premier ludospace à disposer de deux portes arrière coulissantes.

Reste à savoir ce qui a intrigué les Japonais au point de le vénérer à ce point. En France en tout cas, les joueurs se sont amusés à utiliser à le décorer à la façon de la fourgonnette de Darty, de celles de La Poste ou même des protos du Dakar jadis pilotés par Jean-Louis Schlesser. Bon, c’est quand même moins taquin que de vandaliser virtuellement des Tesla comme ils le font aussi sur la plateforme en ligne du jeu…