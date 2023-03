Toyota Aygo X Undercover, la nouvelle Twingo Kenzo ?

Il existe une longue tradition sur notre marché des microcitadines construites en séries spéciales avec l’aide de créateurs de mode, dans le genre de la très mignonne Renault Twingo Kenzo sur la base de la première génération de la petite Française. Cette fois, c’est Toyota qui s’essaie à ce concept pour remettre en avant son Aygo X, tapie dans l’ombre de la Yaris qui fait partie des stars du marché européen grâce à sa motorisation hybride. Prévue pour être présentée à l’occasion de la Fashion Week de Paris à l’automne prochain, l’Aygo X Undercover a été comme son nom l’indique réalisée en collaboration avec la marque de mode éponyme.

Cette Aygo X qui se la pète possède une carrosserie bi-ton associant les teintes Gris Célestine et Gris Atlas, mais aussi des inserts rouge corail dans les jantes noires mat de 18". A l’intérieur, elle cache des sièges et des tapis de sol griffés. La devise du designer, « Chaos / Balance » est inscrite sur le toit par deux impressions apposées au niveau des montants centraux. D’après le communiqué officiel, le créateur d’Undercover Jun Takahashi est ravi d’avoir « dessiné » cette voiture (lire l’inverse aurait évidemment paru étonnant). La série spéciale possède une boîte automatique avec le petit bloc essence de 72 chevaux.

269€ par mois en LLD avec un gros apport

L’Aygo X Undercover sera limitée à 5000 exemplaires en Europe et 75 exemplaires pour le marché français. D’après le site de Toyota, elle coûte 269€ par mois en LLD de 37 mois avec un premier loyer de 4050€. A titre de comparaison, l’Aygo X la plus chère de la gamme (la version découvrable en finition Air Collection à boîte automatique) coûte 176€ par mois avec un 1er loyer de 4232€ d’après le même format de location. Cette Aygo X Undercover coûte donc beaucoup plus cher que l’Aygo X « normale ».