Toyota bZ3C et bZ3X (2024), des électriques pas pour nous

Les constructeurs automobiles japonais mettent le paquet pour plaire aux clients chinois. Ils profitent tous du salon de Pékin pour dévoiler des modèles électriques spécialement conçus pour les goûts des automobilistes locaux. Alors que Honda y expose deux SUV zéro émissions, Toyota montre également deux autos silencieuses développées pour la Chine.

Le bZ3C est une sorte de berline surélevée, dont les proportions rappellent un peu des autos comme la Citroën C5X ou sa cousine la Peugeot 408. Il affiche un habitacle aux finitions flatteuses sur les images accompagnant cet article mais ne dit rien pour l’instant sur ses motorisations. Il a été conçu avec l’aide de FAW, partenaire de Toyota sur ce projet.

Un SUV plus classique

De son côté, le bZ3X ressemble davantage à un SUV familial classique. Comme pour le bZ3C, on ignore pour l’instant tout de sa fiche technique et de ses dimensions exactes. On sait juste qu’il doit son développement technique à Toyota en association avec GAC qui le produira en Chine.

Compte tenu de la stratégie de conception de ces deux modèles, ils n’ont pas vocation à sortir de Chine. Mais Toyota prépare de nombreux autres nouveaux modèles électriques pour les clients d’Europe et des Etats-Unis.