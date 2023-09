La première génération de C-HR a connu un succès fulgurant sur tous les marchés, et il s'en est écoulé plus de 100 000 exemplaires en France depuis 2016 et la sortie du premier opus.

Les clients d'alors reconnaissaient que leur achat avait en grande partie été provoqué par le style décalé et original de l'engin. Alors pour cette deuxième génération, on a décidé chez Toyota de pousser le curseur encore plus loin, et de mettre sur la route un véritable concept.

dailymotion Toyota C-HR 2 : un style fort, un prix fort de café ? - En direct du salon de Lyon 2023

Regardez donc comme le look de ce C-HR 2 est travaillé et ne passe pas inaperçu. Sur la face avant, un rostre de requin surplombe une calandre noire laquée en nid d'abeille. Les optiques à double étage font penser à celles de la Prius 5 (elle est juste derrière sur la photo d'illustration). Le profil montre des lignes à la fois arrondies, et taillées à la serpe. Le triangle que l'on distingue sur la portière avant est inspiré des origamis dit Toyota, ou bien, du Peugeot 2008 diront les journalistes.

La poupe laisse à voir une lunette très inclinée, surplombée d'un becquet en deux parties, et surplombant des feux dessinés pour servir aussi d'aileron (ils ressemblent à ceux du petit frère Yaris Cross). Ces feux sont reliés par un bandeau lumineux, mais pas totalement. Il reste un espace au centre pour y placer le nom du modèle, et ce dernier est rétroéclairé s'il vous plaît, comme le permet désormais la législation.

Mais ce qu'on constate aussi, c'est la séparation des panneaux de carrosserie en deux. Deux couleurs distinctes. Ce sera certainement en option, mais cela donne du chien au C-HR 2. Le toit noir se prolonge au niveau des ailes arrière, du hayon, mais aussi des bas de portières et se retrouve même au niveau du bouclier avant. On n'est plus là devant un simple toit noir !

Un habitacle sage en comparaison avec l'extérieur

Dans l'habitacle, c'est bien moins impressionnant que côté carrosserie. L'ambiance est plus sage, mais le dessin agréable. Et surtout, la qualité de fabrication, moyenne sur la première génération, grimpe d'un bon cran. Les matériaux sont pour beaucoup moussés, sauf en bas de planche de bord, mais ça, c'est partout pareil. On trouve des écrans numériques de 8 et 12,3 pouces, tandis qu'un éclairage d'ambiance adoptera (si vous le voulez) des teintes franches et lumineuses le matin, pour vous réveiller, et des couleurs plus douces le soir...

L'équipement s'annonce comme fourni, sans que rien ne manque côté dotation de confort ou aides à la conduite. Le système multimédia sera le dernier de Toyota. Plus rapide, réactif et ergonomique, il reste toutefois en retrait des meilleurs, et ses graphismes sont encore un peu datés, avec une impression de vide sur certaines pages.

L'habitabilité arrière n'est pas le point fort du C-HR 2, qui d'ailleurs perd 3 cm en longueur, soit 4,36 m au lieu de 4,39 m. Le volume de coffre s'établit à 310 litres pour les versions hybrides rechargeables et 388 litres pour les versions hybrides simples (désolé, dans la vidéo, je n'avais pas encore l'info).

Deux hybrides et désormais un hybride rechargeable

Justement, parlons un peu technique. Cette seconde génération proposera de l'hybride simple, avec 2 niveaux de puissance : un 1.8 de 140 ch, et un 2.0 de 198 ch. Il sera aussi désormais proposé, et c'est nouveau, en hybride rechargeable. Il reprendra le système de la Prius, soit un 2 litres de 152 ch épaulé par un moteur électrique de 163 ch, pour une puissance cumulée de 223 ch. La batterie de 13,6 kWh permettra une autonomie en 100 % électrique de 66 km en cycle mixte WLTP.

Autre nouveauté, l'hybride 2.0 198 ch pourra être choisi en transmission 4x4. Un second moteur électrique de 41 ch se chargeant d'entraîner les roues arrière, sans modifier d'ailleurs la puissance globale.

Si les tarifs de ce nouveau C-HR ne sont pas encore connus, on sait toutefois que les versions de lancement "Collection Première" et "GR Sport Première" seront proposées à la location avec option d'achat à 599 € par mois. Une mensualité supérieure à celle d'un BMW iX1 100 % électrique de 313 ch (il coûte 57 150 €). Cela annonce tout de même des prix catalogues bien plus élevés que pour l'actuel, qui pour mémoire est disponible à partir de 33 050 €.

L'instant Caradisiac : le plein de modèles sur le stand Toyota

Le salon de Lyon a cela de différent des autres salons que c'est un salon de vente. Mais du coup, contrairement aux autres salons internationaux, qui choisissent souvent de ne montrer sur leur stand que les dernières nouveautés, on trouve ici la gamme complète du constructeur, de la petite Aygo X jusqu’au Rav-4, en passant par la Yaris, le Yaris Cross, les Corolla, la Prius, le C-HR, etc. Et c'est bien sympa pour les visiteurs.