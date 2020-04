Toyota Corolla Trek (2020) : à partir de 35 050 €

L'année dernière, Toyota profitait de son partenariat officiel avec le fabricant américain de vélos Trek pour présenter une édition spécial et limitée portant le même nom sur la Corolla. Uniquement proposée sur la version break Touring Sports, l'auto embarque le régulateur adaptatif, les feux de roue automatique, la gestion de précollision ou encore la climatisation automatique bizone et les services MyT. Les inserts en bois et la sellerie biton exclusive sont également de la partie, de série.

Esthétiquement, elle se démarque principalement par ses jantes spécifiques 17 pouces, ses protections de boucliers et de carrosserie et surtout une hauteur de caisse plus importante de 20 mm.

L'auto est vendue avec la version 184 ch, en hybride. Le tarif est de 35 050 € pour le break japonais sur le marché français, mais il aurait été théoriquement possible d'avoir une remise de 3500 € à l'achat en neuf, sans aucune condition de reprise ou de situation. Le problème, c'est que cette remise n'est valable que du 1er au 31 avril 2020. En clair, en plein confinement... Même si la prise de commande n'a pas forcément été arrêtée chez toutes les marques, cette remise doit concerner un public finalement restreint.