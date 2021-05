Toyota : le ProAce City gagne une version électrique

Pas de surprise : comme ses cousins techniques Citroën, Opel et Peugeot, le Toyota ProAce City va être proposé en version électrique. Cela concerne la déclinaison utilitaire et la déclinaison pour les particuliers, le Verso.

La fiche technique est identique aux modèles de Stellantis. Le moteur a une puissance maxi de 100 kW, soit 136 ch. La vitesse maxi est limitée à 135 km/h. Il faut entre 11,2 et 11,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

La batterie a une capacité de 50 kWh. Cela donne des autonomies comprises entre 260 et 280 km, ce qui est un peu juste pour la version familiale. Il y a en série un chargeur embarqué triphasé 11 kW. Avec lui, la recharge complète se fait en 5 heures. Sur une borne rapide 100 kW, on refait 80 % du plein en 30 minutes.

La batterie est logée sous le plancher, elle ne modifie donc pas les volumes à l'intérieur. Une large gamme de carrosseries est au menu : le fourgon et le ludospace sont déclinés en deux longueurs, de 4,40 et 4,75 mètres. Pour les deux longueurs, la version VP existe en 5 ou 7 places. L'utilitaire offre jusqu'à 4,4 m3 de volume de chargement, 800 kg de charge utile et 750 kg de charge de remorquage.

Sur le plan du style, rien ne distingue la variante électrique. À bord, le levier de vitesses est remplacé par une commande de boîte électronique. Avec un bouton, on choisit un des trois modes de puissance du moteur : 60 kW en Eco, 80 kW en Normal et 100 kW en Power. Un mode "B" permet d'augmenter la récupération d'énergie au freinage. La version VP aura, sur la finition haute Design, une instrumentation numérique 10 pouces.

Ces ProAce City électriques seront disponibles au cours du quatrième trimestre 2021.