Toyota Prius 5 : rechargeable et hors de prix - En direct du salon de Lyon 2023

La Prius est une institution. C'est même l'archétype de la berline hybride. Vendue à des millions d'exemplaires dans le monde depuis la première génération de 1996, elle revient cette année dans de nouveaux habits, enfin seyants.

En effet cette 5e génération adopte enfin, tout en conservant un très bon coeficient de pénétration dans l'air de 0,26, un style agréable. On peut bien sûr ne pas être d'accord, mais ce serait un peu de mauvaise foi. Le "nez de requin", les optiques à double étage, la ligne de pavillon digne d'un coupé, les poignées de portes cachées dans les montants arrière, la Prius aguiche un minimum désormais.

Dans l'habitacle, l'instrumentation, qui a toujours été centrale jusqu'ici, migre en face du conducteur, mais au-dessus du volant, à la manière du i-cockpit de Peugeot, ce qui permet de ne pas quitter trop longtemps la route des yeux quand on consulte le compteur.

Le multimédia adopte le dernier système Toyota, plus réactif et ergonomique, mais s'il fonctionne correctement, on est encore loin des meilleures propositions de Renault, ou de Tesla.

Par contre, la qualité de fabrication fait un bond, avec beaucoup de matériaux moussés en haut de la planche, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et les assemblages sont réussis. Le standing global est largement amélioré. Et l'équipement est digne de la Prius, qui en a toujours proposé beaucoup. Confort et aides à la conduite, elle fait le plein, encore heureux vu les tarifs.

Un espace à bord en forte régression

A l'arrière, les places perdent en espace aux jambes et surtout à la tête, à cause du profil de coupé.

Mais ce n'est rien à côté du volume de coffre, qui passe de 343 litres sous tablette à seulement 284 litres ! Un chiffre digne d'une (mauvaise) citadine polyvalente. Et qui s'explique par le fait que cette dernière génération n'est proposée en France qu'en hybride rechargeable. Et la batterie est sous le plancher de coffre. Sa capacité de 13,6 kWh permet une autonomie en 100 % électrique de 86 km selon le cycle mixte WLTP (et 111 km en cycle urbain).

Le bloc hybride est basé sur un 2.0 essence thermique de 152 ch, épaulé par un puissant moteur électrique de 163 ch, pour une puissance cumulée de 223 ch. La plus puissante des Prius jamais fabriquée, et de loin. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6,8 secondes, et la vitesse de pointe est de 177 km/h. La consommation officielle est de 0,5 litres en jantes de 17 pouces, pour 11 grammes de CO2 par km.

Plus de version hybride simple

Vous aurez compris, la Prius 5 n'existe plus sur notre marché en version hybride simple, alors que d'autres marchés y ont droit. Incompréhensible commercialement, car c'est la raison d'être de cette auto et cela ferait baisser le tarif de l'entrée de gamme.

En effet, ainsi gréée, la Prius 5 est beaucoup plus chère que précédemment, puisque la gamme débute à 43 900 €, pour culminer à 51 500 €, c'est énorme.

L'instant Caradisiac : rendez-nous l'hybride !

Elle existe sur d'autres marchés. Il ne serait donc pas très compliqué pour Toyota de faire rentrer au catalogue français la version hybride simple de cette dernière génération de Prius. Cela ferait de plus baisser le tarif d'au moins 5 000 €, enfin c'est ce qu'on estime. Alors s'il vous plaît, rendez-nous une Prius hybride, enfin jolie...