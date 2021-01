Toyota propose un an d'extension de garantie aux hybride pour toute révision en concession

En réponse à

N'importe quoi je suis vraiment surpris d'un tel commentaire de ta part tu crois sérieusement que c'est ce qui fait vivre un groupe comme Toyota une misérable extension de garantie

Ils ont fait une extension de garantie tu connais beaucoup de constructeurs qui font ça.

C'est l'une des rares marques ou si tu as un problème d'usine (même si le problème est minime) sur ta bagnole le problème est pris en charge (même si le véhicule a plus de 10 ans d'âge )

Ce qui a fait la force de Toyota c'est le fait qu'ils ont su fidéliser leur clientèle et ce depuis la création de la marque c'est pas pour rien que le top 10 est bourré de Toyota ils ont démarré de rien et aujourd'hui c'est l'une des entreprises la plus influente et la plus puissante au monde (stp ne me sort pas la comparaison avec MCDONALD et un restaurant).

Souhaiter la chute d'une multinationale c'est vraiment un choix judicieux c'est ça l'avenir que vous voulez.

Attendons de voir une fois que Tesla aura dépassé le cap du million de véhicules par ans pour voir si il pourront fidéliser leur clientèle on verra une fois qu'ils arriveront à vendre plus de 5 millions de voitures s'ils pourront toujours fidéliser leur clientèle (sachant qu'actuellement il sont seuls sur le marché du VE )