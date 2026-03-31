Toyota va ressusciter une autre voiture à la vocation « amusante », la Celica

Jusqu’au milieu de la précédente décennie, Toyota ne voulait plus entendre parler de voitures plaisir. Le géant japonais de l’automobile mondiale préférait se concentrer sur les autos de monsieur tout le monde, parvenant à une très belle rentabilité en vendant plus de voitures que tous les autres grands groupes automobiles.

Mais la tendance a clairement changé chez Toyota depuis : le constructeur domine toujours les ventes mondiales mais il fait désormais l’effort de proposer des autos sportives et amusantes en plus de ses nombreux véhicules plus classiques. Entre la Supra, la GR 86 (hélas disparue d’Europe à cause des normes locales) et la GR Yaris, les amateurs d’autos sensationnelles ont de quoi faire chez Toyota actuellement. Le groupe a même fait de Gazoo Racing une marque à part entière, qui va bientôt commercialiser une toute nouvelle GT d’exception.

Et maintenant, la Celica

Voilà une autre bonne nouvelle pour ceux qui recherchent des voitures sortant un peu de la norme automobile actuelle et sympa à conduire : Toyota ne cache plus le retour de la Celica, ce coupé à traction qui représentait l’entrée de gamme sportive dans la marque jusqu’en 1999, comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar.

Elle prendra la forme d’un coupé et pourrait délaisser la traction des précédentes moutures pour se concentrer exclusivement sur la transmission intégrale (qui existait évidemment déjà sur les versions de pointe des anciennes générations). Elle servira d’ailleurs de base à la version de compétition engagée dans la discipline reine du rallye à partir de la saison 2027, en remplacement de la Yaris actuelle. Et c’est cette future Celica de rallye qui est visible dans les vidéos ci-dessous filmées lors de ses essais. Difficile, effectivement, de cacher plus longtemps la résurrection de l’auto avec de telles fuites !

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Une rivale pour la Honda Prelude

Il se trouve que Honda, son concurrent historique sur ce créneau, vient justement de relancer la Prelude qui est désormais un coupé sportif équipé du moteur hybride de la Civic. Le match pourra donc bientôt se rejouer et la Celica devrait être plus performante, avec sous le capot un quatre cylindres turbo 2,0 litres dont la puissance pourrait dépasser les 400 chevaux en version de pointe. Malheureusement, elle risque aussi d’être lourdement pénalisée par le malus écologique français (contrairement à sa rivale Honda nettement moins lourdement motorisée).