Sous cette fausse Ferrari se cache une vraie Toyota

La Toyota Celica sixième du nom dispose d'un public passionné amateur de rallye et admiratif de la spectaculaire version GT-Four. Il existe néanmoins des déclinaisons moins puissantes, plus abordables et deux roues motrices. Des autos qui subissent parfois un triste sort.

Voici par exemple une auto partagée par le groupe Toyota Celica Club Thaïlande du réseau social Facebook. Cette Celica destinée à la vente contre 235 000 baths (l'équivalent de 6500 euros au cours actuel) ne passe pas inaperçue.

Replâtrée en fausse Ferrari

Le propriétaire de l'exemplaire en question a trouvé bon de greffer à son coupé japonais des pièces chargées de le faire passer pour beaucoup plus exclusif. Une idée confirmée par la présence sur le capot d'un logo au cheval cabré tout comme l'emblème collé sur l'arrière. L'auto reçoit dans la manœuvre un kit carrosserie caricatural qui ne trompera aucun fan de la marque italienne.

Une F12 façon low cost

La réalisation n'est pas aussi soignée que celles des répliques basées sur des Peugeot 406 Coupé ou des Pontiac Fiero. Les plus observateurs remarqueront tout de même des traits partagés avec la Ferrari F12 Berlinetta, à l'avant en particulier. Il s'agit d'une auto commercialisée pour rappel en 2012 avec sous son capot un bloc V12 atmosphérique capable de fournir 740 chevaux pour 680 Nm de couple.