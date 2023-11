Transformer son véhicule utilitaire en camping-car

Avant de vous lancer dans l’aménagement d’un VU il est conseillé de vous renseigner soigneusement sur les possibilités qui s’offrent à vous. Et surtout d’envisager le fait qu’il vous faudra faire changer la carte grise de ce dernier si l’aménagement n’est pas démontable.

Que dit la loi ?

« Est considéré comme un fourgon aménagé, un véhicule ayant son aspect intérieur modifié afin de devenir un véhicule de loisir se rapprochant du camping-car ». En effet, une fois aménagé votre VU devra être homologué VASP (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé) sur sa carte grise. L’homologation VASP correspondant à la directive européenne 2007/46/CE. Celle-ci va vous coûter 300 €. Mais avant d’obtenir cette homologation il vous faut obtenir un certificat de conformité VHL (Véhicule Habitable de Loisir) via des organismes officiels tels Veritas ou Qualigaz qui vont contrôler les risques d’incendie, d’asphyxie et d’explosion dans votre fourgon. Ceci fait vous pourrez faire la demande d’homologation auprès de la DREAL.

Attention toutefois, si votre installation n’est pas aux normes, vous ne pourrez pas l’obtenir.

Vous pouvez néanmoins aménager votre fourgon sans le faire homologuer à condition que les structures que vous avez installées à l’intérieur soient amovibles et enlevées avant tout contrôle technique. De la même façon si vous avez créé de nouvelles ouvertures sur la structure du véhicule votre CT risque de vous être refusé si ce dernier n’est pas homologué. En outre, si vous avez un contrôle de police lorsque votre VU est aménagé mais non homologué, vous vous exposez à une amende de 750 € du fait de la non-conformité de votre carte grise.

Comment aménager votre VU ?

Commencez par réaliser un plan à l’échelle. Pour ce faire vous pouvez trouver sur internet des aménagements déjà réalisés pour des VU identiques au vôtre. Indiquez-y l’emplacement de chaque élément mais également les arrivées de gaz, d’eau, d’électricité ainsi que les sorties d’évacuation des eaux usées de l’évier, de la douche et des WC.

La difficulté de l’aménagement dépend de votre niveau d’expertise, de la taille du VU, du budget dont vous disposez, mais surtout de la complexité de ce que vous souhaitez faire.

Pour aménager correctement votre « camping-car » il vous faut : une banquette dépliable en lit, une cuisine fixe, des rangements, une table et des assises, mais aussi des WC (chimiques, portables ou fixes) et un espace douche. Le tout fixé à la structure du véhicule et – théoriquement – inamovible, si vous voulez obtenir une homologation VASP.

Dans le cas contraire il existe des kits prêts à poser qui sont amovibles, se montent et se démontent en 15 à 20 minutes, et sont compatibles avec la plupart des fourgons existants sur le marché tels que VW Transporter, Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan NV 300, Fiat Talento, ou Toyota Pro Ace.

Songez qu’il va aussi falloir créer des ouvertures supplémentaires si le fourgon est entièrement tôlé, ne serait-ce qu’une fenêtre et un lanterneau. Or, mieux vaut avoir des ouvertures sécurisées pour éviter les cambriolages, et bien isolées, ce qui crée des difficultés supplémentaires. Sans oublier l’isolation acoustique et thermique des parois du fourgon, et leur doublage.

Quel budget pour l’aménagement ?

L’aménagement d’un VU représente un budget qui peut varier de 1 000 € à 10 000 € en fonction du niveau de confort que vous souhaitez atteindre.

Si vous le faites vous-même, comptez environ 1 000 € pour l’isolation, autant pour le doublage des parois, 500 € pour créer des ouvertures, 300 à 600 € pour l’eau, 400 € pour le gaz nécessaire à l’alimentation des plaques de cuisson et/ou du chauffage, et du chauffe-eau pour la douche ; et enfin 1 000 € environ pour l’électricité et les sécurités qui lui sont liées (groupe électrogène, fusibles, disjoncteur).

Si vous optez pour un kit amovible, prêt à poser, vous en trouverez dans une fourchette moyenne de 2 500 à 6 000 €.

Les moins onéreux existent sous forme de « box ». Une malle de voyage multifonction, pliable et compacte, qui comprend d’un côté la cuisine, de l’autre les rangements et qui se présente comme une extension du van à l’extérieur, laissant ainsi l’intérieur disponible pour l’espace salon et chambre.

Les plus complets proposent une cuisine complète équipée avec frigo, des espaces de rangement, une banquette convertible en lit 190 x 130 cm, une douche, un WC chimique accessible de jour comme de nuit et une table sur trépied utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur.​ Bien évidemment toutes ces offres existent avec de multiples options qui en augmentent le coût en fonction de vos choix.

Aménager un VU est-il réellement moins cher que l’achat d’un camping-car ?

En théorie, si vous le faites vous-mêmes, l’aménagement d’un fourgon est moins onéreux que le coût d’achat d’un camping-car, même petit. Néanmoins, on oublie trop souvent l’investissement représenté par le fourgon en lui-même. Si vous ajoutez l’aménagement, vous arrivez souvent à un prix similaire à celui d’un camping-car de taille moyenne ou d’une bonne occasion.

En outre, ne négligez pas l’importance de l’assurance. Même si vous ne faites pas homologuer votre VU en VASP n’oubliez pas de prévenir votre assureur de la présence des équipements supplémentaires, amovibles ou pas. Et songez qu’en cas d’accident, votre carte grise n’étant pas en règle, en cas de défaut d’homologation votre assurance pourra refuser de vous indemniser.

Témoignage

Le kit démontable c’est l’idéal

Bruno habite en Seine et Marne. Artisan menuisier, il dispose pour son travail d’un fourgon Volskwagen Transporter T6 qu’il a décidé d’équiper pour partir en week-end avec son épouse. Plutôt que de l’aménager lui-même, il a opté pour un kit North-West de Freedom Camper.

En tant que menuisier il vous aurait été facile d’aménager votre fourgon vous-même. Pourquoi ce choix ?

Certes, j’aurais pu le faire moi-même, mais je n’avais pas le temps. Surtout tout est certifié : l’électricité est conçue avec des fusibles en plus, la mousse d’isolation est anti-feu, tout est aux normes. On a une garantie de deux ans sur le matériel. En plus je ne suis pas carrossier et je ne me voyais pas découper la tôle pour créer des fenêtres directement sur le fourgon.

Pourquoi avoir opté pour un kit ?

Pour que ce soit démontable. En semaine je me sers du fourgon pour travailler et le week-end et les vacances avec ma femme on peut se balader à volonté. En plus pas de problèmes avec le CT. Une fois démonté, mon fourgon reste ce qu’il est… une camionnette.

Vous êtes satisfait du résultat ?

Le kit North-West pour deux personnes correspond parfaitement à nos souhaits. Nous avons une cuisine équipée complète, des espaces de rangement, une banquette convertible en lit 190 x 130 cm, un WC chimique et une douche extérieure dotée d’une toile de tente qui nous cache des voisins. Nous avions déjà loué un van équipé de cette façon c’est ce qui a motivé notre choix.

On a signé l’agencement au salon du van sur le salon à Chantilly et ils nous ont tout installé dans la journée dans leur atelier de Nantes. Ils ont créé deux vitres latérales ouvrantes. L’isolation des parois a été faite en même temps.

Le système est très pratique. Ce sont des blocs qui tiennent avec des boulons qui se démontent à la main. C’est simple, rapide. Tout le concept est en bambou, ce qui évite les stratifiés collés et les dégagements de formaldéhyde. Au rapport qualité/prix c’est beaucoup plus rentable que de le fabriquer soi-même.