Constructeurs, aménageurs spécialisés : quelle est la solution la moins chère pour s’offrir un van.

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux fourgons aménagés et aux camping-cars. C’est pour cette raison que, chaque samedi, vous pourrez découvrir toute l’actualité, les nouveaux modèles et les astuces pour tout connaitre de cet univers.

C’est tentant lorsque l’on est un minimum bricoleur. À quoi bon dépenser un tas de sous Lorsque l’on peut en économiser un peu. Un fourgon aménagé ? Il suffit d’acheter un Renault Trafic neuf ou d’occasion, d’y fixer quelques meubles Ikea, un lit pliant, et le tour est joué.

Beaucoup s’y sont risqués et certains ont été déçus. Pour de nombreuses raisons, ce genre de bricolage maison peu onéreux a ses limites. Tristan, par exemple, en était conscient lorsqu’il a aménagé, sommairement son Combi VW de 1987. « Deux caissons amovibles, l’un pour faire la popote, l’autre pour ranger mes affaires, et le tour est joué ». Le tout pour pas grand-chose. Mais son Combi ne sort qu’aux beaux jours, et encore, il ne faut pas qu’il fasse trop chaud. Car en pleine canicule, sa maison sur roue est un four et en hiver, une glacière.

Certes, quelques très bons amateurs parviennent à aménager eux-mêmes leur fourgon, et surtout à l’isoler, à coups de plaques, ou de projection de liège souvent. Puis vient le temps de l’installation du chauffage, de l’électricité et de l’eau. Mais aussi bons bricoleurs soient-ils, ils se heurtent, une fois leur œuvre achevée, à l’administration française.

Des mois de paperasseries et d’inspection plus loin, ils peuvent enfin enregistrer leur fourgon en VASP. Ou pas. Car si leur travail ne correspond pas aux critères requis, ils devront, à chaque contrôle technique, enlever leur aménagement fixe. Une fois passé ce parcours du combattant, ils auront entre les mains un fourgon auquel ils auront consacré un budget de 5 000 euros, en plus du prix de départ de l’engin.

Concessionnaires automobiles ou marchands de camping-cars ?

Mais pour éviter ces nombreux désagréments, nombre de vanlifers acceptent de débourser plus et se tournent vers des professionnels. Plusieurs solutions s’offrent à eux. Ils peuvent acheter leur fourgon prêt à partir et à vivre chez un concessionnaire automobile. Plusieurs marques (Renault, Volkswagen, Ford, Mercedes et bientôt Citroën) proposent à leur catalogue des fourgons issus de leur gamme et aménagés par un sous-traitant, mais vendu dans leur propre réseau. Cette formule, dont les prix varient entre 60 000 et plus de 100 000 euros selon le modèle et les options choisies, est une garantie de tranquillité, et d’entretien assuré par l’agent de la marque ou ils ont acheté leur bijou.

Une seconde possibilité s’offre à ces fervents du fourgon tout prêt. Ils peuvent s’adresser à des entreprises spécialisées. Les mêmes d’ailleurs qui souvent travaillent pour les constructeurs automobiles. Il en va ainsi de Pilote qui sous traite les fourgons SpaceNomad et Grand SpaceNomad, ou l’Allemand Westphalia, allié de Volkswagen depuis le premier Combi. Les prix de ces engins ne sont pas sensiblement différents de ceux des constructeurs, mais la gamme de ces entreprises est souvent plus étendue, comme le nombre d’options disponibles.

Les aménageurs spécialisés, l'autre solution

Quant aux réseaux de distribution de Pilote, Challenger, Possl et autres, ce sont généralement des entreprises de vente de camping-cars qui, s’ils ont une parfaite connaissance des vans, ils sont généralement moins bien équipés côté atelier, ce qui est aussi un argument pour s’en aller voir directement dans le réseau des constructeurs.

Enfin, il existe une dernière formule, en plein développement actuellement. L’idée consiste, pour les vanlifers, à acquérir eux-mêmes un fourgon non aménagé, neuf ou d’occasion, et de le confier à un aménageur professionnel. Des TPE fleurissent un peu partout en France et proposent ce type de service. Ils disposent de plusieurs formules qui vont du kit à installer soi-même pour 5 000 euros en moyenne, à des installations réalisées en fixe, sur mesure ou non, pour des tarifs qui atteignent 20 000 euros, toujours en moyenne. La plupart d’entre eux peuvent également se charger de l’homologation VASP du fourgon à la fin des travaux.

On le constate : quelle que soit la formule choisie, au final, les prix ne sont pas si différents. Entre le réseau de concessionnaires automobiles, ceux des fabricants spécialisés ou les aménageurs, le choix est souvent lié à la proximité, la confiance et le bouche-à-oreille. Et, parfois, les compétences en bricolage des vanlifers.