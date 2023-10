Pourquoi les camping-cars sont-ils exclus du malus écologique ?

Vous êtes de plus en plus nombreux à songer à vous offrir un fourgon aménagé ou un camping-car, si vous n'avez déjà craqué. Aussi, chaque samedi, dans cette nouvelle rubrique, Caradisiac vous permet de rester informés de toute l'actualité et des nouveautés de cette "vanlife" tant prisée.

La France est un pays d’exception, dans sa langue comme dans sa législation. Il en va ainsi du malus écologique qui frappe les voitures neuves. Jusqu’à récemment, les pick-up à double cabine (4 portes) en étaient exemptés, mais au 1er janvier prochain, c’en sera terminé : ils écoperont de la taxe comme les autres véhicules. En revanche, les fourgons aménagés, comme les camping-cars en seront toujours exonérés.

Pourquoi ces maisons roulantes, tout comme les utilitaires n’y sont-ils pas soumis ? Si dans le cas des camionnettes destinées au travail, la décision est plutôt logique, elle l’est moins dans celui des vans et autres capucines destinés aux loisirs. En fait, la règle d’exception repose sur une abréviation : VASP (véhicule automoteur spécialisé).

VASP, l'homologation miracle

Une dénomination qui ne signifie pas grand-chose, mais regroupe des obligations assez précises. Ainsi, un VASP doit être équipé d’un lit. Mais inutile de tenter l’affaire avec un matelas gonflable jeté à l’arrière du Renault Trafic : le lit en question doit être arrimé à la caisse, même s’il est repliable. En outre, l’engin doit être équipé pour faire la cuisine, et disposer de sièges et de tables.

Évidemment, tous les aménageurs professionnels connaissent par cœur la règle du VASP et l’appliquent à merveille. C’est beaucoup plus coton en ce qui concerne ceux qui tentent de transformer eux-mêmes un vieux fourgon. S’ils sont à l’abri du malus écolo étant donné l’âge souvent atteint par leur engin, ils risquent d’échouer au contrôle technique, si leur aménagement n’est pas conforme.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Reste pour les aménageurs de véhicules neufs, et surtout pour leurs clients, un gain non négligeable lié à l’absence de malus. Ainsi un fourgon Renault Trafic SpaceNomad, facturé 63 500 euros en version DCI 150, coûterait précisément 60 000 euros de plus s’il était malussé, puisque, avec des rejets de 231 g, il écoperait de la peine maximum.

Ce presque doublement du prix en raison du malus n’est évidemment pas seulement valable pour le fourgon du losange. Il en va ainsi des autres marques qui en disposent à leur catalogue, de Mercedes à Ford en passant par Volkswagen, ainsi que des principaux aménageurs (Pilote, Challenger, etc.).

Tous ces fourgons, mais aussi les camping-cars établis sur des bases utilitaires sont également exemptés du malus au poids, qui dès le 1er janvier prochain, démarre à 1,6 tonne. Comme ils oscillent tous autour de 3 tonnes, ils écoperaient là encore, d’une taxe de plus de 2 000 euros. Autant dire que ces exonérations diverses expliquent elles aussi, le succès actuel de la vanlife.