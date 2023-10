Le gouvernement français va contrer la ruse des pick-up échappant au malus écologique

Les pick-up à double cabine possédant un intérieur à cinq places, qui intéressent parfois une clientèle loin des professionnels nécessitant ce genre de véhicule, sont déjà pénalisés par le malus écologique français depuis le 1er janvier 2022. Voilà pourquoi les Toyota Hilux et autres Izusu D-Max réalisent désormais l’essentiel de leurs ventes en France dans leur version « cabine approfondie » (avec des places arrière moins spacieuses et pas de vraies portières arrière), ces variantes échappant pour l’instant toujours au malus écologique comme les simples cabines à deux places. Sauf le Ford Ranger, grâce à une fameuse petite ruse sur l’homologation du véhicule, enregistré en Europe comme un camion et non pas un camion pick-up comme ses concurrents.

Mais comme le rappellent les journalistes d’Actu Auto, le gouvernement français va mettre fin à ces exemptions du malus pour les pick-up aux places arrière spacieuses. Dès 2024, le Ford Ranger à double cabine ne devrait plus pouvoir échapper au malus. Ni le Volkswagen Amarok double-cabine, qui venait pourtant de développer une version spéciale pour la France avec seulement quatre places pour échapper au malus.

De nouvelles ruses à venir ?

Pour l’instant, on ignore si les pick-up à cabine étendue seront également concernés (il faudra attendre la publication du décret officiel et ses précisions qui ne sauraient tarder). Et d’après Auto Actu, certains constructeurs de pick-up songeraient déjà à enlever deux sièges arrière de leurs double-cabines à cinq places en France pour échapper au malus 2024. A noter que les énormes pick-up américains importés par les sociétés spécialisées, exonérés jusque-là grâce à une autre ruse d’homologation, seront aussi visés par le malus 2024. Pour tout le monde, il faudra donc rajouter 60 000€ dans la facture ce qui va compliquer sensiblement la tâche des vendeurs…