Traversée de Paris estivale en ancienne: le rendez-vous de l'été

Inutile de chercher une quelconque vignette Crit’Air dans un coin de pare-brise, aucun des 700 véhicules appelés à participer à la 16ème Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque n’y est éligible.

L’événement aura lieu le dimanche 30 juillet et rassemblera exclusivement des engins âgés de plus de 30 ans (et souvent bien davantage).

C’est ainsi qu’une horde sauvage, fumante et - on l’espère - aussi pétaradante que possible traversera la capitale entre Vincennes et Meudon. Outre les voitures, sont attendus des motos, bus, utilitaires légers, tracteurs…et vélos !







La bonne nouvelle, c’est que même les non-possesseurs d’ancienne peuvent y prendre part. Il leur est soit possible de se présenter sur le parvis sud du château de Vincennes avant le coup d'envoi donné à 8 heures (et essayer de « négocier » une place à bord d’une voiture), soit réserver une place à bord d’un des vieux bus à plateforme intégrés au convoi (10 € le ticket).

Il est aussi possible de se présenter sur la terrasse de l’Observatoire de Meudon en tout début d’après-midi pour découvrir les véhicules parvenus au terme de l’épreuve, laquelle s’achève par une montée héroïque (gare à la surchauffe !)

Si le parcours précis n’a pas encore été dévoilé (il ne le sera que le matin du départ), on sait que celui-ci aura pour thème les places de la capitale, comme en 2021. Une vingtaine d’entre elles verront passer le convoi qui traversera la ville en 4 heures.