Tuée par le malus : BMW M2, arrêtez de rêver

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

59 900€. Voilà ce que coûtait la BMW Série 1 M en 2011 lorsqu’Olivier Pagès l’essayait à sa sortie. A l’époque, ça représentait déjà beaucoup d’argent pour une BMW Série 1. Mais avec son six cylindres en ligne turbo de 340 chevaux, sa boîte manuelle et son châssis aux réglages savoureux, l’auto n’avait rien de totalement inabordable en ce temps-là pour ceux qui rêvaient d’une vraie BMW d’exception. Les M2 qui ont suivi cette 1M sont évidemment devenues plus chères, mais c’est surtout la pression fiscale française qui les limite désormais à une clientèle richissime.

Lancée sur le marché cette année, la M2 actuelle coûte déjà 81 100€ à cause de sa technologie désormais très proche de celle des M3 et M4 (elle utilise le même moteur). Et elle compose surtout avec un malus écologique d’au moins 40 550€ ce qui la rend deux fois plus chère que la 1M de 2011. Hélas, ce malus écologique grimpera à 60 000€ dès le 1er janvier 2024 ce qui portera l’addition minimale de la M2 à 141 100€. Il y a cinq ans, vous pouviez acheter quasiment deux BMW M4 avec cet argent !

La fin des compactes thermiques d’exception

L’évolution du malus écologique va logiquement tuer totalement le marché déjà très confidentiel des sportives compactes thermiques d’exception (Mercedes-AMG A45S, Audi RS 3, Volkswagen Golf R…). Les amateurs de hautes performances pourront se reporter vers la MG4 X-Power de 435 chevaux qui ne coûte que 35 490€ actuellement grâce à son bonus écologique, mais l’émotion à la conduite n’est pas tout à fait la même malgré le haut niveau des performances…